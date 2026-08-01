Absolutne svobode si ne smemo samovoljno prisvojiti

Avtorica članka dr. Renata Salecl načenja ključno vprašanje našega odnosa do umetne inteligence. To vprašanje nas zadeva, ker jo vsi tako ali drugače uporabljamo in imamo do nje tudi takšen ali drugačen odnos. Ta niha med strahom in pogumom. Ne vemo, kako so jo programirali, in tudi ne, kje so smiselne meje njene uporabe. Zanjo velja pregovor »ničesar preveč«. Klepetalnik nam na zastavljena vprašanja ponuja že sistematično zbrane odgovore. Ne smemo pa njegovega posredovanja pri zbiranju informacij razumeti tako, da kot stroj razmišlja namesto nas. Že v učbenikih zgodovine filozofije najdemo veliko odgovorov na vprašanje, kaj je svoboda, ker so različni filozofi nanj različno odgovarjali. Tudi v klepetalniku najdemo kratek povzetek teh pojmovanj. Ker je to ključno vprašanje za človeka, ...