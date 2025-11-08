Alenka, Janko in Vesna proti zdravniškemu paternalizmu

Delo, 25. oktobra

Na moj zapis o paternalizmu slovenskega zdravništva sem Bojano Beović, predsednico Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS), izzval z vprašanjem, ali tudi po umrtju Vesne Prijatelj, ki so ji, tako kakor pred leti Janku Pleterskemu, zdravstveni delavci po službeni dolžnosti preprečili samousmrtitev, še vedno misli, da slovenski zdravniki nimajo težav s paternalističnim odnosom do bolnikov.

Jedro njenega odgovora je: »Ne odločamo namesto bolnika, temveč mu stojimo ob strani tudi takrat in zlasti takrat, ko je ranljiv, zmeden in morebiti pod pritiskom. Če je vsak, ki na podlagi dejstev opozarja na njihove posledice, paternalist, bi morali to oznako razširiti vsaj še na vse, ki v javnem prostoru konsistentno varujejo šibkejše. … To je legitimna skrb, ne paternalizem.«

Naj takoj razčistimo, da kdor le opozarja na domnevne posledice dejstev, nikakor ni paternalist. To postane šele, če je njegovo opozorilo v resnici navodilo, motivirano z varovanjem domnevnega interesa drugega. Ta ga naj izvrši, čeprav ga izrecno zavrača. Vesna, Alenka in Janko iz naslova so ga izrecno zavračali.

Po mnenju ZZS s protokolom, ki zdravniku nalaga, naj prepreči samousmrtitev hospitalizirani osebi v terminalni fazi raka z notarsko overjeno vnaprejšnjo voljo o neoživljanju, ni nič narobe. Zanjo to ni primer zdravnikovega odločanja namesto bolnika. Premestitev takšnega bolnika na zaprti oddelek psihiatrične ustanove, če v svojih poskusih vztraja, tudi ne. Sam takšnih zdravniških odločitev, sprejetih v skladu s protokolom, ne znam razumeti drugače kakor odločanje namesto bolnice.

Tako pač ravnata zdravnik in zdravstveni sistem, ki si za svojo primarno nalogo zastavita reševanje življenja tudi, kadar s tem neposredno poteptata njima znano bolnikovo vnaprejšnjo voljo. Dajanje absolutne prednosti reševanju življenja pred zdravjem je natanko to, kar razlikuje paternalističnega zdravnika od zdravnika, ki spoštuje bolnikovo avtonomijo. Paternalistični je namreč ne.

Zdravnik, ki si za najvišji cilj postavlja reševanje življenja, nasprotuje Kodeksu zdravniške etike (KZE). Ta v prisegi doni: »Najvišja zapoved mojega ravnanja bo ohranjanje in obnavljanje zdravja ter preprečevanje in lajšanje trpljenja.« Ne življenja – zdravja! Trpljenje in zdravje – vrhovni sodnik nobenega od njiju ne more biti zdravnik, ampak je to lahko le vsak trpeči in bolnik zase.

In vendar so nekateri ugledni zdravniki, ki se sklicujejo na katoliški etos, opravili to zamenjavo in svoje poslanstvo opisali kot reševanje življenj, ne da bi naleteli na opozorilo vodstva ZZS, da so v zmoti, in na pouk, da gre v resnici za lajšanje trpljenja in za zdravje, ki sta obe določljivi le doživljajsko, od znotraj. Ali ta toleranca vodstva ZZS do razmaha katoliških heretikov v svoji sredi pomeni, da je od nekdaj zelo vpliven katoliški etos med slovenskimi zdravniki še vedno skrito vodilo slovenske zdravniške etike? Paternalizem pastirja do svojih ovac je v katoliški etiki hvalevredno pravilo.

Ko je predsednica ZZS zmagoviti referendumski in nato parlamentarni večini očitala pridelani »etični primanjkljaj«, je v resnici že odgovorila na to vprašanje. Zdaj gre za referendum o tem, kaj o tako zastavljeni zdravniški etiki menijo slovenske volivke in volivci. Bolnice in bolniki bomo odločali o etičnem profilu našega zdravstva.

Drugič. Enkrat smo zdravniško odločanje namesto nas večinsko že zavrnili.

***

Igor Pribac, soavtor ZPPKŽ