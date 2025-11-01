Aleša Primca lahko z vso pravico označim za sadista

Prebral sem odprto pismo Alešu Primcu, ki ga je napisala mag. Irena Žagar, predsednica društva Srebrna nit. Ker je Primc pristaše Srebrne niti označil za sataniste, lahko jaz z vso pravico označim njega in njegove pristaše za sadiste. Sadisti uživajo v trpljenju drugih.

Ko sem si na televiziji ogledal trpeče umiranje dr. Vesne Prijatelj, ki si je želela umreti, da bi si skrajšala muke, pa je niso uslišali, sem bil močno prizadet, tako kot verjetno mnogi. Le Primc in njegovi somišljeniki so pravljičarji, ki verjamejo Svetemu pismu, ki pravi nekako tako: »Kar je Bog dal, naj tudi vzame.« To je vse prej kot humano in je v nasprotju s človeškimi vrednotami.

Nisem privoščljiv, še manj sadist, vendar bi tokrat privoščil Primcu in vsem njegovim somišljenikom samo en dan podobnega trpljenja, kot je morala trpeti Vesna Prijatelj. Ne, gospa Žagar, Primca ni niti sram niti ga ob tem ne peče vest.

Pred leti je filozof Slavoj Žižek odgovoril na vprašanje, katera morala je po njegovem najboljša, marksistična, katoliška ali katera druga. Dejal je: »Človeška.«

S tem je povedal vse.

***

Milan Januška, Slovenj Gradec