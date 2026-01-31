Ali bo Evropa izbrala mir ali pot v klavnico vojne

Odličen članek gospe Zorane Baković nas opozarja na vrsto groženj v spremenjenem svetu, a nas hkrati spodbuja k iskanju svojega glasu za mir, upanje in zaupanje v prihodnost.

Da, čas za razmislek se izteka, prišel je čas dejanj! To nam dokazuje dogajanje v svetu in Evropi. Načrtovana vojna v Ukrajini (v režiji ZDA), sramoten genocid v Palestini (s podporo ZDA) in kavbojska politika ZDA po svetu (z igranjem policaja in istočasno prodajo orožja) že ogrožajo obstoj sveta in še posebej Evrope. Mednarodna pravila, vrednote in povezave razpadajo pred našimi očmi, in to mnogo hitreje, kot smo pričakovali. Sedaj je potreben glasen odziv vseh, ki lahko prispevajo k rešitvam, predvsem pa hiter in enoten odziv politikov. To velja tako za Evropo kot za Slovenijo. Za vse pa velja, da hitro zmanjkuje časa!

Danes Evropa s pospešenim oboroževanjem dokazuje, da ne razume resnične nevarnosti in da nima zaupanja v prihodnost. Resnična nevarnost je kopičenje orožja, kar pomeni pot v klavnico vojne in uničeno prihodnost! Večina politikov, pa tudi mnogi novinarji in »analitiki« še vedno ponavljajo laž o grožnji Rusije, dejansko pa zagovarjajo tuje interese oziroma orožarske pohlepneže!

Skrajni čas je, da se vrnejo k ustanoviteljem Evropske unije, ki je zagotovo niso oblikovali z namenom oboroževanja! Izjave nekaterih ustanoviteljev, kot so Robert Schuman, Nicole Fontaine, Ursula Hirschmann, Jean Monet, Winston Churchill itd., govorijo o povezovanju, izobraževanju, državljanih Evrope, federalizmu in združenih državah Evrope. Ob tem je treba dodati, da je za boljše medsebojno razumevanje in povezovanje nujno tudi enakopravno sporazumevanje. Tega ne zagotavlja današnja kolonialna angleščina niti ga ne bo morebitna jutrišnja kitajščina. Evropa bo morala najti svoj jezik – dobesedno in v širšem smislu!

Tudi Slovenija v teh spremenjenih razmerah očitno še ne ve, kje je. Mogoče nam lahko pomaga novinar pri časopisu New York Times, ki je zapisal: tam živijo najlepše ženske, a nataliteta pada; tam je največ plodne zemlje, a se obdelovanje kmetom ne izplača; tam še vedno vozijo najpočasnejši vlaki, a so na cesti najbolj divji vozniki; tam novinarji pišejo svobodno, a po navodilu lastnikov; in tam še vedno niso znani zmagovalci druge svetovne vojne!

Skrajni čas je, da najpozneje na bližnjih volitvah ovržemo to zadnjo trditev! Sedaj je spet čas enotnosti in dejanj, ki bodo odločilno vplivala na našo bodočnost. Slovenija se je oblikovala najmanj dve stoletji, zato moramo spoštovati celotno obdobje. Čas je, da pošljemo v zgodovino vse spreobrnjence, vse tiste, ki ponarejajo zgodovino, ki si še vedno pojejo samohvalo za osamosvojitev, ki širijo laži in sovraštvo, ki lažejo in blatijo Slovenijo – tudi v tujini!

Kot je zapisala gospa Zorana Baković – poiščimo svoj glas upanja in zaupanja v prihodnost, predvsem pa glas za mir doma, v Evropi in svetu! Od nas je odvisno, ali bomo kmalu še ostali država ali samo dežela Slovenija!

***

Janez Zadravec Klugler, Maribor.

