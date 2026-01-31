  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Pisma bralcev

    Ali bo Evropa izbrala mir ali pot v klavnico vojne

    Mednarodna pravila in vrednote razpadajo hitreje, kot smo si pripravljeni priznati.
    Danes Evropa s pospešenim oboroževanjem dokazuje, da ne razume resnične nevarnosti in da nima zaupanja v prihodnost. FOTO: Jure Eržen/Delo
    Galerija
    Danes Evropa s pospešenim oboroževanjem dokazuje, da ne razume resnične nevarnosti in da nima zaupanja v prihodnost. FOTO: Jure Eržen/Delo
    Janez Zadravec Klugler
    31. 1. 2026 | 04:00
    3:52
    A+A-

    Odličen članek gospe Zorane Baković nas opozarja na vrsto groženj v spremenjenem svetu, a nas hkrati spodbuja k iskanju svojega glasu za mir, upanje in zaupanje v prihodnost.

    image_alt
    Leto 2026 je posebno po tem, da mora govoriti s svojim glasom

    Da, čas za razmislek se izteka, prišel je čas dejanj! To nam dokazuje dogajanje v svetu in Evropi. Načrtovana vojna v Ukrajini (v režiji ZDA), sramoten genocid v Palestini (s podporo ZDA) in kavbojska politika ZDA po svetu (z igranjem policaja in istočasno prodajo orožja) že ogrožajo obstoj sveta in še posebej Evrope. Mednarodna pravila, vrednote in povezave razpadajo pred našimi očmi, in to mnogo hitreje, kot smo pričakovali. Sedaj je potreben glasen odziv vseh, ki lahko prispevajo k rešitvam, predvsem pa hiter in enoten odziv politikov. To velja tako za Evropo kot za Slovenijo. Za vse pa velja, da hitro zmanjkuje časa!

    Danes Evropa s pospešenim oboroževanjem dokazuje, da ne razume resnične nevarnosti in da nima zaupanja v prihodnost. Resnična nevarnost je kopičenje orožja, kar pomeni pot v klavnico vojne in uničeno prihodnost! Večina politikov, pa tudi mnogi novinarji in »analitiki« še vedno ponavljajo laž o grožnji Rusije, dejansko pa zagovarjajo tuje interese oziroma orožarske pohlepneže!

    image_alt
    Slovenija v mednarodnih odnosih načelno in brezpogojno obsoja vsako agresijo

    Skrajni čas je, da se vrnejo k ustanoviteljem Evropske unije, ki je zagotovo niso oblikovali z namenom oboroževanja! Izjave nekaterih ustanoviteljev, kot so Robert Schuman, Nicole Fontaine, Ursula Hirschmann, Jean Monet, Winston Churchill itd., govorijo o povezovanju, izobraževanju, državljanih Evrope, federalizmu in združenih državah Evrope. Ob tem je treba dodati, da je za boljše medsebojno razumevanje in povezovanje nujno tudi enakopravno sporazumevanje. Tega ne zagotavlja današnja kolonialna angleščina niti ga ne bo morebitna jutrišnja kitajščina. Evropa bo morala najti svoj jezik – dobesedno in v širšem smislu!

    Tudi Slovenija v teh spremenjenih razmerah očitno še ne ve, kje je. Mogoče nam lahko pomaga novinar pri časopisu New York Times, ki je zapisal: tam živijo najlepše ženske, a nataliteta pada; tam je največ plodne zemlje, a se obdelovanje kmetom ne izplača; tam še vedno vozijo najpočasnejši vlaki, a so na cesti najbolj divji vozniki; tam novinarji pišejo svobodno, a po navodilu lastnikov; in tam še vedno niso znani zmagovalci druge svetovne vojne!

    image_alt
    Nujna je jasna razmejitev javnega in zasebnega zdravstva

    Skrajni čas je, da najpozneje na bližnjih volitvah ovržemo to zadnjo trditev! Sedaj je spet čas enotnosti in dejanj, ki bodo odločilno vplivala na našo bodočnost. Slovenija se je oblikovala najmanj dve stoletji, zato moramo spoštovati celotno obdobje. Čas je, da pošljemo v zgodovino vse spreobrnjence, vse tiste, ki ponarejajo zgodovino, ki si še vedno pojejo samohvalo za osamosvojitev, ki širijo laži in sovraštvo, ki lažejo in blatijo Slovenijo – tudi v tujini!

    Kot je zapisala gospa Zorana Baković – poiščimo svoj glas upanja in zaupanja v prihodnost, predvsem pa glas za mir doma, v Evropi in svetu! Od nas je odvisno, ali bomo kmalu še ostali država ali samo dežela Slovenija!

     

    ***

    Janez Zadravec Klugler, Maribor.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt bi se odzval drugače, Johansson: Brutalno in žalostno za Slovenijo!

    Nekdanja skakalna zvezdnika posebej za Delo o prepovedi nastopa Domna Prevca v prvi seriji ekipne tekme na SP v Oberstdorfu. Jutri mešane ekipe v Willingenu.
    Miha Šimnovec 29. 1. 2026 | 18:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Šest kilometrov peš po snegu

    Ker ni imel vozovnice po novi ceni, je voznik enajstletnika pustil na cesti v snegu

    Otrok je moral po snegu do doma prepešačiti šest kilometrov, ko je že padal mrak.
    30. 1. 2026 | 11:48
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Trg dela

    Višji minimalni plači bo sledilo še nekaj dvigov

    Za vse zaposlene bosta višja letni in zimski regres. Kreditna sposobnost ostaja nespremenjena.
    Barbara Hočevar 30. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovaški premier

    Politico: Fico po sestanku v ZDA šokiran nad Trumpovim duševnim stanjem

    Slovaški premier je pripombe glede psihofizičnega stanja Donalda Trumpa podal na ločenem neformalnem srečanju v Bruslju.
    28. 1. 2026 | 11:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več

    Več iz teme

    gostujoče peroSlovenijapolitikaEvropaprihodnost

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Pojasnilo glede rabe Stresovega citata v javni razpravi

    Anton Stres nikjer ne trdi, da bi bila Katoliška cerkev v Sloveniji tuja pravna oseba ali izpostava tujega subjekta.
    31. 1. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Ali bo Evropa izbrala mir ali pot v klavnico vojne

    Mednarodna pravila in vrednote razpadajo hitreje, kot smo si pripravljeni priznati.
    31. 1. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Prihodnost Anhovega ni v sončnih panelih, temveč v manj izpustov

    Ekološki projekti ne morejo nadomestiti nujnega zmanjšanja izpustov in sanacije azbestnega onesnaženja v Anhovem.
    31. 1. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Liga ICE

    Zmaji z zmago v Tivoliju z enim korakom že v končnici

    Hokejisti Olimpije so premagali Bolzano in so že uvrščeni v končnico lige ICE. Fantastično je igral Jan Drozg, ki je zadel kar trikrat.
    30. 1. 2026 | 22:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Spomladanski del

    Po zimskem premoru se nadaljuje slovensko nogometno prvenstvo

    Z le devetimi klubi se nadaljuje državno prvenstvo v nogometu. Spomladanski del sta odprla Radomlje in Aluminij.
    30. 1. 2026 | 20:16
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Prihodnost Anhovega ni v sončnih panelih, temveč v manj izpustov

    Ekološki projekti ne morejo nadomestiti nujnega zmanjšanja izpustov in sanacije azbestnega onesnaženja v Anhovem.
    31. 1. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Liga ICE

    Zmaji z zmago v Tivoliju z enim korakom že v končnici

    Hokejisti Olimpije so premagali Bolzano in so že uvrščeni v končnico lige ICE. Fantastično je igral Jan Drozg, ki je zadel kar trikrat.
    30. 1. 2026 | 22:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Spomladanski del

    Po zimskem premoru se nadaljuje slovensko nogometno prvenstvo

    Z le devetimi klubi se nadaljuje državno prvenstvo v nogometu. Spomladanski del sta odprla Radomlje in Aluminij.
    30. 1. 2026 | 20:16
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    ENERGETIKA

    Najdražja napaka? Google in Mercedes-Benz tega ne počneta

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

    Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Več miru za vas, več varnosti za vaše starše doma – brezplačna E-oskrba

    Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    40 let ustvarjanja voditeljstva in vpliva na IEDC – Poslovni šoli Bled

    Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Delo 28. 1. 2026 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 08:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo