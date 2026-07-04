Ali portret šefa WHO res pokaže tudi njegovo sporno plat

Portret Alija Žerdina o generalnem direktorju Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedrosu Adhanomu Ghebreyesusu je nedvomno zanimiv in informativen prispevek o človeku, ki že skoraj desetletje vodi eno najpomembnejših mednarodnih zdravstvenih institucij. Avtor predstavi njegove dosežke v Etiopiji, mednarodno kariero ter zahtevne okoliščine, v katerih danes deluje WHO.

Kljub temu pa se ob branju poraja vprašanje, ali članek bralcu ponuja dovolj celovito sliko. Tedros Adhanom Ghebreyesus namreč ni le priznani strokovnjak za javno zdravje, temveč tudi osebnost, katere delovanje spremljajo številne razprave in kritike.

V različnih obdobjih njegove politične in mednarodne kariere so se pojavljali očitki glede ravnanja etiopskih oblasti pri obvladovanju nekaterih nalezljivih bolezni, pa tudi kritike v zvezi z delovanjem WHO med pandemijo covida-19. Ne glede na to, kako posameznik ocenjuje utemeljenost teh kritik, predstavljajo del javne razprave o njegovem delu in bi jih bilo pri portretu takšne osebnosti smiselno vsaj omeniti.

Podobno velja za vprašanje financiranja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Članek sicer omeni vlogo Billa Gatesa in njegove podpore zdravstvenim programom, vendar ne odpira širše razprave o vse večjem vplivu zasebnih donatorjev na globalne zdravstvene politike. To vprašanje ni predmet zgolj obrobnih kritik, temveč o njem razpravljajo številni strokovnjaki, akademiki in mednarodne organizacije.

Pomemben delež sredstev WHO prihaja iz namenskih prostovoljnih prispevkov držav, fundacij in drugih zasebnih subjektov. FOTO: Pierre Albouy/Reuters

Dejstvo je, da pomemben delež sredstev WHO prihaja iz namenskih prostovoljnih prispevkov držav, fundacij in drugih zasebnih subjektov, kar odpira legitimna vprašanja o prioritetah financiranja in vplivu največjih donatorjev. Tudi vloga fundacije Billa in Melinde Gates ter organizacije Gavi, Vaccine Alliance, je v mednarodni javnosti predmet različnih ocen.

Po eni strani jima številni pripisujejo pomembne zasluge za širjenje dostopa do cepljenja in zmanjševanje smrtnosti zaradi nalezljivih bolezni v revnejših državah. Po drugi strani pa obstajajo tudi kritike glede preglednosti odločanja, vpliva zasebnega kapitala na javno zdravje ter vprašanja, ali imajo države in lokalne skupnosti pri določanju zdravstvenih prioritet dovolj besede.

Prav zato bi bilo pri obravnavi tako pomembnih osebnosti in institucij koristno predstaviti tudi del teh dilem. Kritičen pogled namreč ni nasprotje podpore javnemu zdravju, temveč njen nujni spremljevalec. Bralci si zaslužijo čim bolj popolno sliko, ki vključuje tako dosežke kot odprta vprašanja, saj je le na podlagi celovite informacije mogoče oblikovati premišljeno mnenje. Naloga kakovostnega novinarstva ni le predstaviti uspehe pomembnih akterjev, temveč tudi osvetliti razprave, pomisleke in izzive, ki spremljajo njihovo delovanje. Prav v tem je njegova največja vrednost.

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Dušan Nolimal, specialist javnega zdravja. Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.