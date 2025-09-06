  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Pisma bralcev

    Ali primarna pediatrija v Sloveniji lahko preživi?

    V skrbi za zdravje otrok in mladostnikov imamo dobra izhodišča. A vtis imam, da se jih kot družba (še) nismo sposobni zavedati.
    FOTO: Jure Eržen/Delo
    Galerija
    FOTO: Jure Eržen/Delo
    Jasna Čuk Rupnik
    6. 9. 2025 | 06:00
    10:15
    A+A-

    Moje občutenje transformacije tega dela zdravstva je v skladu z besedami soproga predsednice republike dr. Aleša Musarja, ko je v Ljubljani maja lani nagovoril predstavnike Evropske konfederacije primarnih pediatrov (ECPCP). Ta povezuje preko 25.000 primarnih pediatrov iz 19 evropskih držav.

    V uvodu je obeležil veliko uspešnost našega zdravstva. Med drugimi dosežki je tudi ena najmanjših smrtnosti novorojenčkov in otrok do petega leta. Zbranim je svetoval, naj politikom in javnosti predstavljajo zdravstvene vsebine preprosto in razumljivo. Ponosen je, kadar v tujini predstavlja slovensko primarno preventivo, ob tem pa nam je predlagal usmeritev, da »se ob uvajanju novosti ohranja vse, kar dokazano dobro deluje, to pa se še posodablja«.

    Sistem, ki je zajet v dopolnjenem Pravilniku izvajanja preventivnih zdravstvenih pregledov šolarjev in mladostnikov, je za uporabo podrobneje razdelan v programu ZDAJ (Zdravje DAnes za Jutri). Po mojem uvidu, verjamem, da realnem, je eden najboljših v svetu. Tudi pojav koncesionarstva v Sloveniji ga ni resneje ogrozil, kljub različnosti nekaterih pogledov na področje financiranja in organizacije dela.

    A iskreno mislim, da izmenjave mnenj med kolegicami in kolegi, ki delamo v zdravstvenih domovih, in tistimi, ki so koncesionarji ali so pri njih zaposleni, na obeh straneh v pretežni meri izhajajo iz »najboljše skrbi za otroke in mladostnike«. Prav iz tega dejstva črpam tudi svoj optimizem glede prihodnosti slovenske primarne pediatrije.

    Strokovno moč slovenski pediatri črpamo skozi odlična izobraževanja. Redno in z veliko skrbnostjo jih pripravljata Sekcija za primarno pediatrijo in Sekcija za šolsko, visokošolsko in adolescentno medicino, obe v tesni povezavi z mednarodnimi združenji. Za kvaliteto izobraževanja že tradicionalno skrbi MF v Ljubljani, zadnja desetletja pa tudi MF v Mariboru. Akterji strokovnega napredka so tudi druge sekcije Zdravniškega društva ter društvi študentov medicine obeh fakultet.

    Za medklic: študenti so me znova nasmejali s poimenovanjem projekta za spodbujanje cepljenja proti HPV Šeraj ljubezen, ne bolezen. Yes! Spet mladostna žebljica na glavico. Odličen vir novih znanj so še NIJZ, Unicef, Fakulteta za šport, Biotehniška fakulteta – in še kaj sem pozabila – pa tudi zelo dejavna društva pacientov. Vsi ti z roko v roki s sistemi šolanja medicinskih sester in medicinskih tehnikov, seveda.

    V skrbi za zdravje otrok in mladostnikov imamo torej dobra izhodišča. A vtis imam, da se jih kot družba (še) nismo sposobni zavedati. Že dolgo se sprašujem, zakaj potekajo medijske in politične akcije v Sloveniji predvsem po sistemih iskanja napak in z aktivnim rušenjem marsičesa, kar si nekateri novinarji in nekateri politiki zamišljajo kot slabo, pa to niti ni. Kot da ne znajo (morda pa nočejo?) iskati in promovirati tistega, kar je dobro in bi bilo vredno le še spodbujati in dograjevati ter tako dosegati izboljšave.

    V takšnem negativizmu ne čutim prave energije napredka in v državi z nekoč odličnim primarnim zdravstvom spremljam dolgoletno polzenje družbe v nepravo smer zagotavljanja zdravja. V primarni pediatriji se to npr. dogaja na področju odporov do cepljenja. V tej igri ni iskrene skrbi za otroke. V njej gre za sprenevedave manevre iskanja tarč, v katere hočejo nekateri usmerjati besnenje svojih nepredelanih travm.

    Na srečo je tako destruktivno naravnanih staršev zelo malo, a so glasni in agresivni. Ne samo do zdravnikov in medicinskih sester, ki izvajamo cepljenja, svoj nemir vnašajo tudi v druge segmente družbe, posebej v šole in vrtce. Epilog njihove dvolične igre je v resnici ogrožanje otrok in širše družbe, a tega niso sposobni uvideti.

    Anticepilstvo mi je bilo kot fanatizem prepričanja vedno uganka. Uspela sem ga dojeti šele z branjem knjige Cepiva in cepljenje Aleša Praprotnika. Avtor je sistematično prehodil pogumno pot od aktivnega anticepilca do odgovornega mladega očka, ki je preko 700 strani odlične strokovne vsebine zbiral dobrih šest let. Vrhunsko strokovno delo z jasnimi zagotovili, da so cepiva učinkovita in varna. Odlično! Tudi zadnji rezultati anket med starši peto- in šestošolcev v Sloveniji so spodbudni.

    Cepljenje svojih otrok proti HPV odklanja le 10 odstotkov staršev. 60 odstotkov jih cepljenje želi, 20 odstotkov pa jih nekoliko dvomi o uspešnosti in varnosti cepiv. Ti zadnji bi torej rabili več informacij in potem bo morda tudi v Sloveniji dosežena ustrezna »zdravstvena pismenost«. Takrat bomo lahko stopili ob bok Norvežanom, ki dajo cepiti svoje otroke v dobrih 90 odstotkov. To pa je svetli cilj javnozdravstvenih prizadevanj.

    Na vabila za sistematične preglede otrok in šolarjev opažamo v zadnjih letih slabši odziv. Svojo stisko mi je zaupala ravnateljica ene od osnovnih šol koprske regije: »Žal na dan, ko ima razred sistematični pregled, otroka pač ne dajo v šolo.« Nekdaj dober odziv študentov je hitreje upadel tam, kjer so vodstva fakultet ali visokih šol dala študentom vedeti, da sistematični pregledi zanje »itak niso obvezni«. Svobode bi ne smeli razumeti kot pravice do neodgovornosti.

    V primeru preventivnega zdravstva je taka izbira lahko spodbuda za zanemarjanje sebe, kar je zelo, zelo narobe. Po drugi strani pa kot zdravnica, ki te preglede izvajam, opažam med študenti precej zadovoljstva z mojim ali, bolje, našim timskim delom. Vidim, da se začnejo o različnih dimenzijah svojega zdravja v ambulanti vse bolj čutiti kot potencialni ustvarjalci lastnega zdravja. Dejansko se to ob dobro izvedenih sistematičnih pregledih kaže pri otrocih vseh starosti.

    Celo pri predšolskih! Zato se zdravniki in medicinske sestre, ki te preglede izvajamo, aktivno zavzemamo za urejanje boljših pogojev dela, obenem pa med nami tli nezadovoljstvo ob neprestanih borbah za ustrezno vrednotenje našega dela. O teh stiskah je kolegica Katja Dejak Gornik v zadnjem glasilu Novis pripravila odličen vpogled. Njena Analiza potreb po primarnih pediatrih daje res veliko misliti. In se tudi vprašati, koliko bo še sploh iskrenega zanimanja za delo primarnega pediatra, če bosta nagrajevanje tega dela MZ in ZZZS vodila s premalo spodbudami in s preveč obremenitvami.

    Po mojem uvidu si vodstva mnogih šol želijo bolj povezujočega sodelovanja z zdravstvom. Zelo se strinjam z mislijo iz intervjuja z ministrom za vzgojo in izobraževanjem Vinkom Logajem (Delo, Sobotna priloga, 30. 8. 2025): »Šola je prostor, ki vzgaja, izobražuje in razvija vrednote.« Tudi zdravje je vrednota. Posebej v nekaterih večjih mestih se je intenziteta sodelovanja zdravstva in šolstva – ob pomanjkanju kadra v obeh sistemih – precej razvodenela.

    Nekatera vodstva šol, ali pa morda le spremljajoči učitelji, vidijo v organizaciji sistematičnih pregledov bolj breme zase kakor pa dobrobit otrok. Po drugi strani pa v mnogih občinah, ali morda bolje pri posamičnih pediatrih, lahko najdemo primere odličnih praks. Kakšno naj bi bilo delo odgovornega zdravnika šole, je dobro zapisano v programu ZDAJ. A kje dobiti dovolj zdravnikov in medicinskih sester, da bo to delo lahko sploh opravljeno, in to po možnosti kvalitetno?

    Kako mlade sploh navdušiti za delo zdravnika? Kako jim približati čudovito podobo nekega poklica, katerega poslanstvo je negovanje zdravja človeških mladičev na poti v odgovorno in izpolnjujočo zrelost? Mladičev, ki na tej poti potrebujejo spoštovanje, upoštevanje in primerno nego. Kako biti zdravnik v času, ki ljudi nasploh odvrača od druženja in od ljubečega sodelovanja, ker jih je sedanjosti in prihodnosti vse bolj strah? Mnogi mladi v svetu, ki jih čaka z vizijo uničenja, sebe ne zmorejo več uzreti v podobi zadovoljnih in s smislom izpolnjenih odraslih ljudi. To resnico bi morali videti vsi in ukrepati. Pa bomo v Sloveniji to znali in zmogli?

    Prav v trenutku zaključevanja tega besedila sem ujela neposredni prenos novinarske konference gibanja My Voice, My Choice v Evropskem tiskovnem središču v Bruslju. Razjokala sem se od sreče, ker je na svetu med nami mnogo res čudovitih ljudi. Le dan pred tem pa me je enako srečen zanos prevzel ob izjavah Grete Thunberg ob nedavnem izplutju Flotille za pomoč Palestini. »Če naše vlade ne naredijo tega, kar bi morale, bomo to storili državljani,« je bilo slišati glas obetov za prihodnost.

    Naša zavest, da smo državljani sveta, domuje bolj v srcih kot v pameti. Vsekakor je ni v pametnih telefonih. Z dovolj poglobljenim razumevanjem sveta se človekove pravice in svoboda začnejo pri ženskah, potencialnih materah, ki smejo edine odločiti o tem, ali bodo ali pa ne svoje telo uporabile kot prvi dom novemu človeškemu bitju. Tam se začenjata svoboda in spoštovanje obstoja. Vse drugo je dvoličnost.

    ***

    prim. Jasna Čuk Rupnik, pediatrinja, Dutovlje

    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Maria Riesch po lanski težki ločitvi našla srečo s 25 let starejšim Štajercem

    Nekdanja nemška smučarska zvezdnica je zaupala, da je njen novi partner najboljši možni sopotnik za njen novi življenjski začetek.
    Miha Šimnovec 4. 9. 2025 | 18:20
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Med oktobrom in decembrom pričakujte izplačilo Vzajemne

    Le desetina tistih, ki bi se lahko, se je odločila za delnice. A še vedno bo imela družba daleč največ delničarjev.
    Barbara Eržen 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA in Ekvador

    Trump naročil usmrtitev 11 ljudi brez ustreznega sodnega postopka

    Obsojenci so domnevno pri obali Venezuele v čolnu prevažali mamila, zato je Trump naročil njihovo usmrtitev. Marco Rubio je Ekvadorju obljubil varnostno pomoč.
    5. 9. 2025 | 07:48
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Posebna poročevalka ZN

    Ameriške sankcije zarezale v življenje Francesce Albanese

    Posebna poročevalka ZN Francesca Albanese se spoprijema z omejitvami gibanja ter finančno in profesionalno izolacijo.
    Gašper Završnik 4. 9. 2025 | 19:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    »Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

    Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Sandi Kavalič, Gen-I

    Zeleni prehod nujen, hkrati pa se tudi izplača

    Slovenija je dobro vpeta v energetske sisteme, zato bi lahko podnevi skoraj brezplačno rabili elektriko, ponoči pa prodajali po relativno visokih cenah.
    Borut Tavčar 6. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energija: doživetje in priložnost

    Ko reka prinaša več kot elektriko ali ko hidroenergija poganja turizem

    Turistični projekti, povezani z energetsko infrastrukturo, pospešujejo delovna mesta, razvoj podjetništva in prepoznavnost občin kot trajnostnih destinacij.
    Polona Malovrh 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Kako ujeti evropski vlak podnebne nevtralnosti

    Zeleni prehod ni le nujna, ampak tudi razvojna priložnost za nova delovna mesta in tehnološke inovacije.
    Marjana Kristan Fazarinc 6. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Kompetenčni center za čipe

    Slovenija s centrom za čipe in polprevodnike

    Brez polprevodnikov in čipov ni zelenega in digitalnega prehoda, ne sodobnih diagnostičnih metod in varnosti
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    pediatrizdravstvootrocizdravstveni sistem

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Bi se Slovenija lahko odločila za uvedbo ničelnega davka na knjigo?

    Kako bi uvedba ničelnega davka na knjigo vplivala na kupovanje in branje knjig, pa tudi na delo avtorjev in založnikov?
    Pia Prezelj 6. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Prejeli smo

    Ali primarna pediatrija v Sloveniji lahko preživi?

    V skrbi za zdravje otrok in mladostnikov imamo dobra izhodišča. A vtis imam, da se jih kot družba (še) nismo sposobni zavedati.
    6. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Sandi Kavalič, Gen-I

    Zeleni prehod nujen, hkrati pa se tudi izplača

    Slovenija je dobro vpeta v energetske sisteme, zato bi lahko podnevi skoraj brezplačno rabili elektriko, ponoči pa prodajali po relativno visokih cenah.
    Borut Tavčar 6. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Misel dneva

    Iskrica

    Izbor iskric, ki jih vsak dan objavimo tudi v tiskanem Delu.
    Delo 6. 9. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Karikatura
    Markomentar

    Slovenska varnostna četa

    Vladimir Putin je pred kratkim razumlijvo povedal, kako v Moskvi razmišljajo o namerah evropskih držav, da bi v Ukrajino poslale svoje vojake.
    Marko Kočevar 6. 9. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Sandi Kavalič, Gen-I

    Zeleni prehod nujen, hkrati pa se tudi izplača

    Slovenija je dobro vpeta v energetske sisteme, zato bi lahko podnevi skoraj brezplačno rabili elektriko, ponoči pa prodajali po relativno visokih cenah.
    Borut Tavčar 6. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Misel dneva

    Iskrica

    Izbor iskric, ki jih vsak dan objavimo tudi v tiskanem Delu.
    Delo 6. 9. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Karikatura
    Markomentar

    Slovenska varnostna četa

    Vladimir Putin je pred kratkim razumlijvo povedal, kako v Moskvi razmišljajo o namerah evropskih držav, da bi v Ukrajino poslale svoje vojake.
    Marko Kočevar 6. 9. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost energije: Kako bomo ogrevali in hladili prostore?

    Trajnostni viri postajajo ključni za energetsko preobrazbo, saj odlično dopolnjujejo tradicionalne vire, kot je utekočinjen (UNP) ali zemeljski plin.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    To so nujna jesenska opravila na vrtu

    Ko se dnevi skrajšajo in zrak že diši po gobah, vem, da je čas, da zaviham rokave na vrtu. Jesen nikakor ni obdobje počitka, temveč ključni trenutek priprave.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 19. 9. lahko podjetja SPIRIT Slovenija pošljejo predloge za skupinsko udeležbo na sejmih v letu 2026 in prvi polovici 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo