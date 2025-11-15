Ali se tudi naši današnji zdravniki zaprisegajo po ženevski deklaraciji?

Spoštovana gospa prof. dr. Bojana Beović, dr. med., oglašam se na vaš odgovor na prispevek g. Igorja Pribca, saj menim, da je nekoliko zavajajoč.

Pribčev prispevek govori o zgodovini: nacizem in zdravniški paternalizem. Nikjer ni govoril o naših zdravnikih, kot zgroženo ugotavljate.

V vašem prispevku nikjer ne govorite o ZPacP (2008), kjer g. Pribac navaja: ZPacP – zdravstvene delavce zavezuje k spoštovanju bolnikove avtonomije in bolnikovih osebnih verskih, filozofskih pogledov. Bolniku daje »pravico do samostojnega odločanja o zdravljenju« ... ZPacP daje bolniku pravico tudi do pasivne evtanazije (uveljavitev zahteve po prenehanju vseh oblik zdravljenja). S tega zornega kot zakon o prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ) le razčlenjuje nekatere vsebine ZPacP. Ali je po vašem mnenju g. Pribac napisal lažna dejstva?

Zopet zgodovina: »Zaradi velikih sprememb medicinske etike po drugi svetovni vojni je 2500 let stara Hipokratova prisega postala zastarela. Svetovno zdravniško združenje je zaradi tega in pod vtisom še svežih nacističnih grozodejstev, ki so bila v Nemčiji storjena tudi z zdravniško asistenco, na svoji drugi generalni skupščini leta 1948 v Ženevi sprejelo ženevsko deklaracijo, naslednico Hipokratove prisege. Ženevska deklaracija je bila v naslednjih desetletjih nekajkrat posodobljena, nazadnje leta 2017.«

Ali so se in se tudi naši današnji zdravniki zaprisegajo po tej ženevski deklaraciji?

Omenjate zapis v British Medical Journal (1996), v katerem je opozorjeno, da zakonu o pomoči pri dokončanju življenja sicer ne nasprotujejo vsi zdravniki, večina pa ga ne bi izvajala. Ne zaradi predsodkov, temveč zaradi etičnega prepričanja. Zanimivo. Ali oni ne spoštujejo ženevske deklaracije, ki je prav zaradi zgodovinskih dogodkov spremenila medicinsko etiko? Morda pa je tudi naša kazenska zakonodaja izpustila izobraževanje o zgodovini sprememb v zdravstvu?

P. S.: Že nekaj časa se sprašujem: Kdo je plačeval izobraževanje zdravnikov – od leta 1945? Kdo nadaljnja izobraževanja?

Mojca Vidmar, Ljubljana