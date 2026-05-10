Ali vas res ni sram?

Nedolgo tega sem pisal o tem, da že nekaj časa hodim na volitve v upanju, da bodo zmagali tisti, ki bodo naredili najmanj škode. Ali ni to žalostno?

Potreboval sem dobrih trideset let, da sem spoznal, da si levi in desni lahko podate roke. Figo vam je mar za narod, katerih podaljšana roka naj bi bili! Na prvem mestu vam gre le za vas same.

Dandanes poslušam v parlamentu zgražanje levih nad potezami desnih, pred tem pa je bilo ravno obratno, zgražali so se desni nad levimi. To lajno poslušam že vsa leta.

Medtem ko ladja tone, se med seboj obkladate z žaljivkami, psovkami, grožnjami ..., velikokrat pod gostilniškima nivojem, morali pa bi nam biti vzor. Včasih se vprašam, ali je vse to samo lažna gledališka predstava za javnost ali pa v parlamentu sedijo izbranci brez moralnih vrednot, brez etičnega kodeksa.

V naši tako opevani demokraciji veliko ljudi, med njimi so tudi invalidi, nima osebnega splošnega zdravnika, zobozdravnika.

Po vseh teh letih bi rad vprašal naše poslance: Ali vas res ni niti malo sram?

***

Vlado Jeremič, Izola