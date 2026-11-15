Alkohol – učinkovito orožje nove vlade?

Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor. V času Kraljevine Jugoslavije so v šoli obeleževali t. i. patriotične šolske slavnosti. Dve sta bili posvečeni zdravju otrok. Dan zdravja (29. maj) in dan treznosti (16. maj). Imel je geslo: Trezen narod ima bodočnost. (Šolska kronika, Zgodovinski arhiv Ljubljana) Te podatke mi je posredovala ena tistih učiteljic, ki so svoj naraščaj zaupale našemu otroškemu in šolskemu dispanzerju. Takšnih dobrih in otrokom predanih učiteljic je Slovenija polna. Prav takšne so tudi pobudnice peticije, ki sem jo nedavno podpisala. Dobro sodelovanje šolstva in zdravstva na naših tleh ima bogato tradicijo prav na področju preventive. Ne le skozi otroške in šolske dispanzerje, ampak tudi ...