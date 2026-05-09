Posamezniki s spoštovanjem beležimo, čeprav brez beležnic, zaslužna dela naših predhodnikov izpred petintrideset, sto in več let. Moti pa nas, kadar zaslužni, v stilu dolgoletnih vladarjev Trumpa ali Tita, mislijo, da so z minulimi zaslugami pooblaščeni, da privilegirano razsojajo o vsem. Mimo zakonov. Prof. dr. Božidar Jezernik, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, je v Sobotni prilogi strokovno utemeljil neutemeljeno nasilje nad javnim spomenikom. Zagovornik vandalov zna cinično in diplomatsko spretno problem preusmeriti ter razlagati nočno krajo brona s preimenovanjem ulic ali z oceno novih konceptov povzdigovanja spomina na trgu sredi Ljubljane.

Neke anonimne vandale skušajo preobraziti v heroje. Demokracije ni, kadar Roma ali Neroma, ki odžaga kip heroja ali nagrobnik, šolani pravniki pošljejo v zapor; vzporedno pa drugi pravniki nekoga, ki žaga in na skrivaj odpelje bronasto glavo, da bi jo skril in prodal ali drugače uporabil, branijo na vse načine. Kdorkoli poškoduje javno postavljen umetniški izdelek kogarkoli, je vandal. Ne glede na strankarsko izkaznico storilca, njegovega zagovornika ali pobudnikov v ozadju. Zagovorniki žaganja so podobni Stalinu ali Titu, ki sta s pomočjo podrepnikov brisala svoje padle sotovariše s fotografij, ali izraelskemu vojaku, kadar s kladivom tolče po kipu Kristusa.

Morda bivši pristaši bivšega režima s sedanjimi dejanji skušajo prekriti, zbrisati ali odžagati spomin nase, na lastno neznačajno obnašanje. Resnični disident in žrtev bivšega režima ter nosilec slovenske pomladi dr. Jože Pučnik je novinarju Jušu Turku, kar pogosto citiram, izjavil: »Sem proti odstranjevanju sedanjih spomenikov, razen morda v primerih, kjer predstavljajo komunalne ovire.«

Kazenski zakon je v 219. členu jasen. Kdor protipravno poškoduje ali uniči stvar, ki je posebnega kulturnega pomena, naravno vrednoto ali drugo zavarovano naravno bogastvo ali stvar, ki je javna dobrina, se kaznuje z zaporom do petih let. Če želi kdo ravnati drugače, ne bo zagovarjal protipravnih nasilnežev. Predlagal bo spremembo zakona. Vse drugo je politična demagogija.

Gojko Zupan, Ljubljana