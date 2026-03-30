Antisemitizem in ZDA

Ne oziraje na zgodovino Semitov in holokavst, se postavlja vprašanje, s kom so si Judje zaslužili, da bi jih spoštovali bolj kot naslednike Perzijcev, današnje Irance.

Na eni strani velika verska islamska država Iran, naslednica Perzije z lastnim ozemljem, kulturo in zgodovino. Na drugi strani verska judovska država Izrael, ki je kot umetna tvorba nastala šele leta 1948 in do ustanovitve sploh ni imela osnovnega pogoja za državo, lastnega narodnega večinskega ozemlja, ampak se je moralo že ob njeni ustanovitvi v dobrem mesecu izseliti več kot 750.000 Arabcev iz svojih domov in oditi v pregnanstvo.

To preganjanje se vse od ustanovitve Izraela nadaljuje ves čas. Z vojaškimi sredstvi se širi, poseljuje nekdanje arabsko ozemlje in v pregnanstvu živi že več milijonov Arabcev. V to raboto so se vključile ZDA, ki so nastale po podobnem vzorcu, brez lastnega ozemlja, in ko so izrinili avtohtone prebivalce z njihovega ozemlja v rezervate, so si prisvojili njihovo zemljo, tako kot drugod po svetu za postavitev svojih vojaških baz, kar so vedno dosegli z ultimatom moči, v Latinski Ameriki tudi z uboji neposlušnih ali upornih vodij posameznih držav.

Sam ne vem dovolj dobro, kako je nastal zelo močan židovski lobi v ZDA, največ zaradi antisemitizma, zaradi katerega so Judje imigrirali tako na današnje ozemlje Izraela še pred nastankom države kot tudi v ZDA, kjer so bogati prevzeli vodilno vlogo v ZDA.

Zato ni naključje, da je državni sekretar ZDA Marco Rubio povedal, da so napadli Iran zaradi zahteve Netanjahuja, kar je hitro popravil Trump in dejal, da je on tisti, ki se je odločil in vključil Netanjahuja.

Svoj ego pa je užaljeno pokaanjegovega brezumja, in tudi proti Združenemu kraljestvu, kjer predsednik vlade kot pravnik ve, da za ta napad ni nobene pravne osnove v mednarodnem pravu.

In ker to ve ves demokratični svet, se postavlja vprašanje, kaj so storili Judje na svoji preobrazbi po drugi svetovni vojni, da bi antisemiti lahko zaradi nekdanje sovražnosti spremenili mnenje o njih.

Vsi se sprašujemo, ali še vedno lahko spoštujemo ZDA, ali pa se strinjamo, da je Trump težava za ZDA in ves svet.

Vladislav Vidmar, Ljubljana.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.