Antisocialna kapica

Odziv na moj konceptni predlog fleksibilne prispevne krivulje odpira širše vprašanje, kaj vse mora upoštevati razvojna politika. V Delu 29. avgusta sem namesto toge socialne kapice predlagal fleksibilno prispevno krivuljo kot pravičnejši način razbremenitve plač. Predlog je bil konceptni: pokazati je želel, da izbira ni omejena na sedanji sistem ali togo kapico. Ivan Svetlik je v Sobotni prilogi 12. septembra predlog ocenil kot boljši od zakonske rešitve, vendar opozoril na bistveni vprašanji: financiranje in solidarnost. Prav ti vprašanji odpirata širše vprašanje, kaj moramo najmanj upoštevati pri snovanju razvojne politike. Če se prispevna stopnja zmanjšuje z višino plače, se upravičeno postavlja vprašanje, zakaj bi največjo relativno obremenitev nosili ljudje z najnižjimi plačami. ...