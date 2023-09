Bančni rop

Razmere na finančnih trgih so se umirile, blagajne bankirjev so polne. Ni kazalo drugega, kot da so se začeli prilagajati. Povsod, razen v Sloveniji. Povprečna obrestna mera za nevezane vloge se je v tujini dvignila kar na dobra dva odstotka. Kaj pa pri nas? Še vedno vztraja pri evropsko nizkih 0,44 odstotka.

Podobno velja za stanovanjska posojila. Evropsko povprečje znaša dobre tri odstotke, v Sloveniji zaračunavajo slabe štiri. Francozi plačujejo 2,65 odstotka.

Mi smo svoje banke najprej reševali, potem pa prodali tujcem. Predsednik Golob pričakuje, da se bodo prostovoljno odpovedale svojim enormnim dobičkom, ki so jih potegnili iz naših žepov. Zdi se mi, da bo naletel na gluha ušesa.