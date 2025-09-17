Bazoviški junaki in Palestinci, 1930–2025

Bila je še noč in zvezde so se svetlikale izza oblakov, ko sem prišla pred spomenik bazoviških junakov v bližini slovenske vasice Bazovica pri Trstu. Palestinsko zastavo sem razgrnila na eno izmed štirih kamnitih obeležij, kjer je naše fante pred 94. leti pričakala smrt.

Šestega septembra 1930 ob 5:43 so na bazoviški gmajni okupatorji streljali na štiri »terroriste slave« – »slovanske teroriste«.

Že dolgo v deželi palestinski okupatorji streljajo na »palestinske teroriste«. Samo od 7. oktobra leta 2023 je bilo ubitih več kot 16.000 otrok! (Zdaj jih je 20.000 in še toliko pohabljenih).

In svet, ki vleče niti dogodkov, gleda, ne da bi ukrepal, in lutke molčijo!

To je košček Zemlje, ki je za Slovence in Hrvate sveti kraj. Očuvajmo našo zemljo, našo bit, naš jezik! Živela, svobodna Palestina!

Tu sem. Negibna. V tišini zrem v zoro. Čutim Vas, dragi Alojz, Ferdo, Franc, Zvonimir. Čutim tiste zadnje trenutke Vašega življenja ...

Rada bi Vas vprašala: »Ali so Vam težke palestinske zastave, s katerimi sem s tovarišema pokrila kamnita obeležja, ki ležijo na koščku Zemlje, kjer so Vaša srca še poslednjič utripala?«

Nekateri v naši narodni skupnosti menijo, da palestinska zastava ne sodi na bazoviško gmajno, ne sodi k partizanskim spomenikom, ne sodi v Rižarno – tam so mi jo celo iztrgali iz rok.

Bazoviška gmajna je kraj, kjer so streli prekinili življenje naših štirih junakov, ki so se med prvimi v Evropi uprli fašizmu. Ta je hotel slovensko in hrvaško besedo ter našo narodno bit izbrisati s tega ozemlja.

V Rižarni so bila pokončana življenja ljudi, ki se nacifašizmu niso uklonili. Partizanski spomeniki po naših vaseh so poklon partizanom, talcem, aktivistom, deportirancem, izgnancem, ki so svoja življenja žrtvovali, da bo svet stopil iz mračnih diktatur, pohlepa in grozodejstev, da bo naš rod živel naprej na svoji zemlji v miru, bratstvu in poštenosti.

Uspelo jim je, da je iz njihovega narodnoosvobodilnega boja, iz njihovega žrtvovanja, vzniknil novi čas, čas Svobode, priznanja človekovega in narodnega dostojanstva.

Ni še povsod tako. V zasedeni Palestini se narodnoosvobodilni odpor nadaljuje. V teku je že vsaj 78 let in kljubuje sionističnemu načrtu, da se palestinski narod iztrebi s tega območja Zemlje.

Ne, dragi rojaki, naših junakov palestinska zastava ne teži! Ko bi bili danes tukaj z nami, bi jo prav gotovo neomajno držali v roki.

Naj palestinska zastava dobi svoje mesto v Rižarni, naj plapola na vseh tigrovskih in partizanskih spomenikih in povsod tam, kjer so kršena načela svetosti življenja in narodnostne biti!

Semud – neomajno naprej s Palestino v srcu!

***

Katja Kjuder, Lonjer pri Trstu