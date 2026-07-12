Luka Lisjak Gabrijelčič v svojem sobotnem prispevku omenja tudi predlog vključitve druge kitice Zdravljice v državno himno Slovenije. Z vidika opozicije pri tem navaja kot sporno besedo Bog.

Ampak beseda Bog ni sporna, sporna je vsebina kitice, ki je pravzaprav mizogina in nosi stereotipno sporočilo o vlogi žensk. V središču kitice so kot subjekt predstavljeni bratje in sinovi, vloga ženske pa je le, da je mati sinov (podobno velja tudi za peto kitico Zdravljice).

Seveda bodo nekateri oporekali, češ da je bil v času Prešerna odnos do žensk pač takšen, ampak to ne pomeni, da moramo to danes prevzemati. In to v državi, ki je stara le 35 let. Če je že potrebno dosedanjo himno uravnotežiti z dodatno kitico, potem bi bila vsekakor primernejša četrta. Že začetek Edinost, sreča, sprava k nam naj nazaj se vrnejo … se popolnoma prilega sedanjemu stanju duha v Sloveniji.

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Dunja Ukmar, Koper