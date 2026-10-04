Obrambni minister Valentin Hajdinjak je na proslavi ob mednarodnem dnevu miru govor zaključil z besedami, da se moramo pospešeno oboroževati, češ da smo to dolžni storiti za naše otroke. Bilo bi ganljivo. Če ne bi bilo perverzno. Smo edina država v Evropi, katere trenutna vlada je blokirala obsodbo izraelskega genocida, zaradi katerega je bilo zahrbtno ubitih že na tisoče nedolžnih palestinskih otrok. To so bili tudi naši otroci. Še bolj se bomo očitno oboroževali, kot smo se doslej. Denar – namesto da bi ga namenili našim otrokom – se bo stekal v nenasitno orožarsko industrijo, ki bo še naprej podžigala vojaške konflikte. Spopadi v rusko-ukrajinski vojni eskalirajo. Kdor pričakuje, da bo Rusija položila orožje, je – milo rečeno – naiven. S preudarno zastavljenim pristopom bi se bilo ...