Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor. Dolgotrajna oskrba naj bi starejšim in njihovim svojcem prinesla večjo varnost, dostojanstvo in pomoč takrat, ko jo najbolj potrebujejo. Toda kaj pomaga pravica na papirju, če človek pomoči ne dočaka? Moja mama je stara 87 let. Pred sedmimi leti je dvakrat doživela možgansko kap, ki je pustila posledice predvsem pri požiranju in spominu. Že pet let si ne kuha več sama, saj tega preprosto ne zmore. Za njene obroke in vsakodnevno oskrbo skrbiva predvsem jaz kot njena hči in moja svakinja, žena njenega sina. Mama živi sama. Čeprav se obe trudiva, da bi ji zagotovili čim boljšo oskrbo in občutek varnosti, je njeno zdravstveno stanje iz leta v leto slabše. Lani je prebolela ...