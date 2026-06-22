Bolniška ni vedno bolniška

Ko se je v času nemškega kanclerja Otta von Bismarcka leta 1883 uvedlo obvezno zdravstveno zavarovanje za delavce, se je tak način zdravstvenega zavarovanja uveljavil v mnogih državah Evrope in sveta. To je pomenilo velik korak k zaščiti delavcev za njihovo socialno varnost v času nujnega zadržanja z dela zaradi bolezni ali poškodb in velik civilizacijski dosežek.

Trajanje in višina nadomestila za bolniško odsotnost pa sta v Evropi urejena zelo različno. V nekaterih državah je plačilo, ki ga ne plačuje delodajalec, urejeno od prvega dne dalje, nekje pa tudi dlje, kot je v Sloveniji.

Če smo iskreni, pa se je možnost plačila bolniške odsotnosti pogosto začela zlorabljati tudi takrat, ko to ni upravičeno. Tudi sam imam precej izkušenj, ko so se ljudje zatekali k možnosti (pre)lahkega dostopa do izkoriščanja možnosti uveljavljanja bolniške odsotnosti tako za nego družinskega člana kot osebno.

Bolniška odsotnost se zlorablja za beg v odsotnost zaradi mobinga ali drugih težav na delovnem mestu, za podaljšanje dopusta, delo na črno in podobno. Nemalokrat sem bil deležen izsiljevanja bolniške odsotnosti celo za nazaj in zdravnik nima nikakršnih možnosti, da ne bi popustil pred zahtevami bolnikov, razen če se ne spusti z njimi v spor.

V praksi je pogosto namreč tako. »Pa bom šel na bolniško,« sem večkrat slišal. »Ja, kdo ti jo bo pa odobril?« »Moj zdravnik mi jo odobri, kadar želim.« (!?) Taki in podobni odgovori niso bili izjema, bile so pa tudi grožnje, in to celo fizične.

Ne bi se spuščal v razloge za bolniške odsotnosti, ker je teh toliko, kolikor je bolniških odsotnosti, je pa dejstvo, da moramo na tem področju uvesti več reda in nadzora glede trajanja in tudi višine bolniškega nadomestila.

Ker je to velik zdravstveno-finančni problem, je povsem nelogično, da morajo delno bolniško odsotnost pokrivati delodajalci. Sistem vzajemnosti plačevanja bi moral veljati od prvega dne dalje v breme zdravstvenega zavarovanja in ne šele po določenem času.

Zlasti je nelogično, da mora biti delodajalec tisti, ki krije do 30 dni bolniške odsotnosti tudi pri programskih oziroma načrtovanih zdravstvenih obravnavah in takih, kjer je mogoče na osnovi izkušenj predvidevati, koliko časa je potrebna bolniška odsotnost pri nekem zdravstvenem problemu. Menim, da bi bilo bolniških odsotnosti manj, če bi od prvega dne nadomestilo morala kriti zavarovalnica.

Vem, da moji pomisleki ne bodo naleteli na razumevanje in odobravanje, morda bom deležen celo kritike, ponavljam pa, da ni niti logično niti prav, da delodajalci sploh plačujejo bolniško odsotnost razen za odsotnost zaradi poklicnih bolezni ali poškodb pri delu in v zvezi z delom.

Sistem zavarovanja, ki temelji na vzajemnosti, ni nič drugačen pri zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju nepremičnega ali premičnega premoženja ter drugih oblikah zavarovanja.

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Marjan Fortuna, Kranj. Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.