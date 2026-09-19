Brez družinskih zdravnikov ni pravičnega javnega zdravstva

Pismo bralca: Avtor poudarja, da je za večjo dostopnost do zdravnikov potreben celovit pristop.
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Vsi se strinjamo, da je dostopnost do zdravnikov na primarni ravni velik problem, ki ga je treba postopno rešiti. FOTO: Roman Šipić
Z zanimanjem sem v Sobotni prilogi 5. septembra prebral mnenje g. Damjana Polha, predsednika sindikata zdravnikov in zobozdravnikov, o svojem odgovoru na članek, ki ga je napisal novinar Karel Lipnik. Iskreno moram povedati, da sem odziv sindikata Fides pričakoval, saj sem v članku orisal problematiko normativov, ki so bili sprejeti s stavkovnim sporazumom leta 2016 in so postopno vplivali na dostopnost do zdravnika v primarnem zdravstvu.
Z mnenjem predsednika sindikata Fides se načeloma strinjam, saj menim, da je prav, da obstajajo normativi tudi za delo zdravnikov. Sprejeti normativi so bili objavljeni v »modri knjigi« leta 2017 in vključujejo številna področja, ne le primarnega zdravstva.
Problematika dostopnosti do zdravnika se je po letu 2017 daleč najbolj zaostrila na primarni ...