Brez družinskih zdravnikov ni pravičnega javnega zdravstva

Z zanimanjem sem v Sobotni prilogi 5. septembra prebral mnenje g. Damjana Polha, predsednika sindikata zdravnikov in zobozdravnikov, o svojem odgovoru na članek, ki ga je napisal novinar Karel Lipnik. Iskreno moram povedati, da sem odziv sindikata Fides pričakoval, saj sem v članku orisal problematiko normativov, ki so bili sprejeti s stavkovnim sporazumom leta 2016 in so postopno vplivali na dostopnost do zdravnika v primarnem zdravstvu. Z mnenjem predsednika sindikata Fides se načeloma strinjam, saj menim, da je prav, da obstajajo normativi tudi za delo zdravnikov. Sprejeti normativi so bili objavljeni v »modri knjigi« leta 2017 in vključujejo številna področja, ne le primarnega zdravstva. Problematika dostopnosti do zdravnika se je po letu 2017 daleč najbolj zaostrila na primarni ...