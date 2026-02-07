Brezstična plačila v javnem prometu in njihova druga plat

Kot eden od ključnih trendov pri plačevanju s karticami je bila v prispevku navedena uporaba brezstičnih plačil v javnem prometu. Ta uporaba se je v zadnjem letu večkrat pojavila v medijih kot »velika« prednost za lastnike kartic.

Nikoli pa v nobenem članku nisem zasledil druge plati medalje. Pošteno bi bilo predstaviti celotno sliko.

Vsako kartično plačilo ima za posledico provizijo, ki si jo vzame izdajatelj kartice. Ker pa zastonj kosilo ne obstaja, slej ko prej ta provizija pride v obliki zvišanja cen blaga ali storitve nazaj h kupcu.

Samo upamo lahko, da se to ne bo prav kmalu zgodilo tudi pri Javnem podjetju Ljubljanski potniški promet (LPP), ki je v duhu modernizacije in »izboljšanja uporabniške izkušnje« tudi eden od javnih prevoznikov, ki že omogoča brezstično kartično plačevanje voženj.

Se pa bojim, da se bo ravno to slej ko prej zgodilo. LPP ima že sedaj izgubo, ki se bo s plačevanjem provizij izdajateljem kartic le še povečala. V poslovnem letu 2024 je imel LPP npr. 2,4 milijona evrov izgube, ki jo je pokril njegov lastnik Javni holding Ljubljana.

Da bo vse skupaj še večja tragedija ali nemara malo tudi komedija, pa velja omeniti pravni status LPP in njegovega lastnika. Meščani Ljubljane bomo kot de facto lastniki LPP (LPP je v sestavi Javnega holdinga Ljubljana, MOL pa je glavni družbenik Javnega holdinga Ljubljana z deležem 87,32 odstotka) s podraženimi vozovnicami plačevali storitev, ki je ne rabimo.

Brezstično plačevanje voženj namreč že dolga leta zagotavlja povsem ustrezen in zanesljiv sistem kartic Urbana.

***

Blaž Pišek, Ljubljana.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.