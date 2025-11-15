Cankarjeve nagrade ne more podeljevati ozkomiselna in nerazgledana oblast

Ne samo, da se vodstvo Občine Vrhnika ni ničesar naučilo iz knjig velikega rojaka ali pa jih ni razumelo. Osvojilo ni niti osnovnih lekcij demokratične države, ki smo si je nekoč vsi tako zelo želeli. Demokracije in svobode govora smo namreč deležni vsi ali pa nihče. Razen če občina svobodo govora razume kot privilegij avtoritarne oblasti. Če je torej svojo sponzorsko podporo kulturni nagradi, za katero je želela, da postane eminentna občinska znamka, umaknila zato, ker jo je zmotil kritičen slavnostni govor na podelitvi, je delovala tudi proti sebi. Je že (in še) tako, da se za demokracijo in vse vrste svobode bori progresivna, ne konservativna družba – uživata pa jo nato obe.

Zdi se verjetno, da si je trenutna občinska garnitura zaželela prepoznavno znamko za svojo občino zgolj kot prazno formo, ki bi jo nato napolnjevala z lastno, politično motivirano vsebino. Še ena obrnjena resnica, torej. »Spolitizirali« kulturni dogodek so v resnici občinski svetniki s protestnim odhodom iz dvorane in z odločitvijo o odtegnitvi podpore zaradi nestrinjanja z govorom. Poskus cenzure v umetnosti in kulturi je politični dogodek par excellence, a prav mogoče je, da tega zares ne vedo.

V incidentu je zato tudi nekaj sreče. Nagrade, ki slavi Ivana Cankarja, enega najvidnejših kritikov hipokrizije oblasti v slovenski zgodovini, gotovo ne more podeljevati tako ozkomiselna in nerazgledana oblast. Ne razumeti, koga sploh slavi, ali ga slaviti s figo v žepu – v obeh primerih je bolje, da se umakne. A nagrado si bo zdaj očitno skušala prilastiti, z njo vred tudi veliko delo, ki so ga v zadnjih letih opravili članice in člani ustanovnega in upravnega odbora ter posamezniki in posameznice v komisijah za podelitev nagrade. Komu in pod kakšnimi pogoji bo to svojo Cankarjevo nagrado, če ji jo uspe »intelektualno zaščititi«, podeljevala v bodoče, je jasno kot na dlani. V tem primeru bo za večji del slovenske javnosti le malo vredna.

Močno se strinjam s pesnico. To ni nedolžen incident, ki ga je sprejemljivo prezreti ali na hitro odpraviti. Gre za eno mnogih drobnih antiintelektualnih intervencij, ki bodo, če se jim ne postavimo po robu, postopno ukinile osnovne svoboščine in na koncu bodo prepovedovali tudi knjige, kot to v nekaterih nekdaj demokratičnih državah, kjer po novem vlada desnica, že počnejo.

***

Mojca Šorli, Vrhnika