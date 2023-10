Carinarniška kolonija ob Vilharjevi cesti je ogrožena

Spoštovani župan Zoran Janković, stanovalci stanovanjskih hiš Vilharjeve 37, 39 (Hacquetova 18 v isti stavbi) in 41 – tako imenovane carinarniške stanovanjske kolonije, ki predstavlja pomembno arhitekturno dediščino in je v celoti zavarovana kot kulturna dediščina – nasprotujemo predvidenemu posegu zaradi napovedane rekonstrukcije Vilharjeve ceste v okviru rešitev za novo prometno ureditev in gradnjo javne infrastrukture v okolici Potniškega centra Ljubljana.

Predstavniki geodetskih podjetij, ki sodelujejo v pripravi rekonstrukcije, so nas obvestili, da namerava investitor poseči tudi v varovano območje carinarniške kolonije arhitekta Iva Spinčiča, ki jo kot stavbno dediščino varujejo predpisi s področja varstva kulturne dediščine (EID 1-19553).

Predviden poseg zaradi širitve Vilharjeve ceste v štiripasovnico bo ne le uničil celovito podobo zavarovane stanovanjske pozidave, ampak bo tudi zelo poslabšal kakovost življenja na delu Vilharjeve ceste, kjer stoji carinarniška stanovanjska kolonija. V posegu do sedaj niso bili obravnavani statični učinki rekonstrukcije kot tudi ne možnosti in zahteve ljubljanske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije za vzpostavitev sprejemljivih rešitev v okviru predpisov ohranjanja kulturne in stavbne dediščine.

Kljub spoznanju, kako dragoceno je vsako odraslo drevo za nižanje temperature zaradi zabetoniranih urbanih površin, je predviden tudi posek starih odraslih dreves ob Vilharjevi cesti na tem odseku in tudi v okviru naše stanovanjske soseske, čemur stanovalci nasprotujemo in menimo, da ni v skladu s sloganom in napori Mestne občine Ljubljana (MOL) za zeleno prestolnico.

Pri tem se sprašujemo, ali je širitev Vilharjeve ceste v štiripasovnico nujna, saj so zdaj vse težave z zastoji na križišču Topniške, Vilharjeve in Šmartinske povezane z ozkim grlom zaradi podvoza pod železnico pri viaduktu. To toliko bolj, če bo po naših informacijah Vilharjeva do Železne ceste enosmerna in bo z naše strani mogoče zavijati samo desno na Železno cesto. Navsezadnje je bil zaradi izgradnje Situle prostor ob Vilharjevi že tako zožen prav pred carinarniško stanovanjsko kolonijo, tako da je sedaj sprememba Vilharjeve v štiripasovnico v tem delu neodgovorno dejanje. Prav nič drugačen ni problem pred poslovno stavbo Vilharija, ki je v gradnji. Zato menimo, da je širitev Vilharjeve ceste v štiripasovnico nepotrebna in kot taka zelo neodgovorna rešitev, saj se bo s tem le še poslabšala varnost za pešce, varnost otrok na šolski poti in navsezadnje še zmanjšala kakovost življenja stanovalcev na tem območju.

Na vas se zato obračamo s pozivom, da upoštevate naše pripombe in prizadevanja za celovito ohranitev arhitekturne dediščine prve skupinske pozidave v Ljubljani (kar je carinarniška stanovanjska kolonija) ter skupaj z drugimi investitorji najdete ustreznejše rešitve za Vilharjevo cesto.

Miloš Pukl za stanovalce Vilharjeve 37, 39 (Hacquetova 18 v isti stavbi) in 41,

Ljubljana