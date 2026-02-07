  • Delo mediji d.o.o.
    Pisma bralcev

    Celje si na področju kulture zasluži več kot le improvizacijo

    Ali se vam ne zdi neverjetno, da Celjski dom danes predstavlja »hrbtenico« objektov javne kulture v mestu?
    Drage meščanke in meščani, po 30 letih delovanja v kulturi lahko rečem, da je odločitev mestnih svetnikov ena redkih, ki mi daje občutek, da se bo na področju kulture v mestu še kaj premaknilo. FOTO: Arhiv Kina Union Celje
    Drage meščanke in meščani, po 30 letih delovanja v kulturi lahko rečem, da je odločitev mestnih svetnikov ena redkih, ki mi daje občutek, da se bo na področju kulture v mestu še kaj premaknilo. FOTO: Arhiv Kina Union Celje
    Borut Kramer
    7. 2. 2026 | 10:00
    Celjski svetniki so 5. januarja letos potrdili ustanovitev Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti s sedežem v Celju. Komentiranja celjske kulturne scene se že dolgo izogibam, vendar moram zapisati, da zame to ni »še en zavod«, ampak potencialno prelomna odločitev za kulturo in kulturno infrastrukturo v mestu.

    S kulturo in delavci v kulturi sem povezan že približno 30 let. Začel sem v drugi polovici 90. let kot sodelavec marketinga pri Celjskih kinematografih d. o. o., ki so (zanimivo!) imeli sedež v današnjem Celjskem domu, kjer je takrat deloval Kino Union (direktor g. Bojan Vivod). Kasneje se je zgodba preselila v multikino Planet Tuš, saj je leta 2001 podjetje kupil Mirko Tuš.

    27. 11. 2002, ko se je odprl Planet Tuš Celje z multikinom, so se posledično zaprle takratne mestne dvorane (kino Dom, kino Metropol in kino Union). Kino Metropol je samo leto pred zaprtjem uradno postal prvi art kinematograf v državi!? Dobrih deset let je trajala Tuševa zgodba o uspehu, ki se je končala tako, da je leta 2012 podjetje Engrotuš d. o. o. dejavnost kinematografov prodalo avstrijskemu Cineplexxu.

    Vzporedno smo z Društvom Filter in s pomočjo Mestne občine Celje naredili nekaj, na kar bom vedno ponosen: obudili smo zaprti kino v mestnem jedru.

    7. 7. 2004 smo ponovno odprli Mestni kino Metropol. Od tistega dne je Metropol postopoma vstopal v evropske art kino povezave (Europa Cinemas, CICAE) in Celje je začutilo urbani kulturni utrip, ki se ne zgradi čez noč.

    Na eni strani mednarodna priznanja, na drugi velika razočaranja. Bili smo neme priče, kako je mesto izgubljalo dvorano za dvorano. Kmalu mi je postalo jasno, da so zasebni interesi in lakomnost posameznikov pogosto tisti, ki narekujejo takšne trende. Kino Dom so porušili, mogočno stavbo na Vodnikovi je denacionalizacija odnesla v zasebne roke. Na polici so nam ostala priznanja za naj evropski kinematograf meseca, bronasti grb mesta, plaketa Celjske zvezde …

    Poleti 2022 smo se morali z našim kinoprogramom preseliti v Mali Union v Celjskem domu, kjer delujemo še danes kot kino Union (in ja – tudi ime Metropol nam je bilo v nekem trenutku prepovedano uporabljati). Hvala Mestni občini Celje, Zavodu Celeia Celje in direktorici Maji Voglar, ki so nam pomagali, da smo lahko zgodbo nadaljevali.

    To pišem brez obtoževanja in brez iskanja krivcev, a želim, da se zavemo, da se kulturna infrastruktura v Celju že desetletja ne gradi sistemsko. Ali se vam ne zdi neverjetno, da Celjski dom danes predstavlja »hrbtenico« objektov javne kulture v mestu? Celjski dom, ki je bil zgrajen kot Nemška hiša (Deutsches Haus) leta 1906 in je bil takrat namenoma postavljen kot protiutež slovenskemu Narodnemu domu (1897). Objekt, zgrajen v staronemškem slogu, v obliki trdnjave, je namreč predstavljal arhitekturni in politični manifest v času močnih nacionalnih napetosti v Celju.

    Zgodovinska pomembna stavba za mesto, na eminentni lokaciji brez resne nadgradnje in jasnega načrta za prihodnost!?

    Tudi zato moramo odločitev o podpori ustanovitve Javnega zavoda za sodobni ples označiti za zgodovinsko. Nov zavod mora dobiti uporabne prostore (studio, rezidence, tehnične pogoje), ne samo naslova in pisarne s fikusom. Celjski dom potrebuje posodobitev in jasen infrastrukturni načrt brez izrivanja obstoječih programov. Nevladne organizacije z lastnim programom morajo (p)ostati partnerji in ne zgolj najemniki na papirju.

    Drage meščanke in meščani, po 30 letih delovanja v kulturi lahko rečem, da je odločitev mestnih svetnikov ena redkih, ki mi daje občutek, da se bo na področju kulture v mestu še kaj premaknilo. Zdaj je čas, da to priložnost izkoristimo – odgovorno, odprto in dolgoročno. Ali se vam ne zdi, da prihaja čas, ko si Celje zasluži več kot le improvizacijo?

    ***

    Borut Kramer, DZU Filter/kino Union, Celje.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

    Novice  |  Svet
    CeljekulturaumetnostKino Šiška

