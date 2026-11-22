Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor.

Šole se danes srečujejo z izzivi, ki jih pred dvajsetimi leti niso poznale v takšnem obsegu: z razmahom digitalnih tehnologij in družbenih omrežij, spremenjenimi bralnimi navadami, posledicami epidemije, kadrovskimi stiskami ter drugimi družbenimi spremembami, ki vplivajo na učence, učitelje in učni proces. O tem, da se mora šolstvo premišljeno razvijati in odzivati, se večinoma strinjamo.

Pomembno vprašanje pa ni samo kaj, ampak tudi kako. Skrbi nas namreč, da se razprava o reformi začenja pri rešitvah, še preden smo dovolj natančno opredelili probleme in raziskali njihove vzroke. Če želimo odgovorno izboljševati šolski sistem, moramo najprej vedeti, kaj v njem deluje dobro in kaj slabše ter zakaj. Pred vsakim večjim sistemskim posegom mora biti opravljena celovita, javno dostopna, metodološko pregledna in strokovno neodvisna evalvacija sedanjega sistema.

Rezultati mednarodnih raziskav kažejo skrb vzbujajoč upad dosežkov na področju bralne pismenosti. Vendar iz teh podatkov ni mogoče samodejno sklepati, da je vzrok v devetletki ali v starosti otrok ob vstopu v osnovno šolo. Generacije, ki so prej dosegle dobre rezultate, in generacije, ki zdaj dosegajo slabše, so se šolale v istem devetletnem sistemu ter v osnovno šolo vstopale pri isti starosti.

Zato pozivamo, naj se pred sprejemanjem ključnih sistemskih odločitev javno predstavi: 1. celovito evalvacijo devetletne osnovne šole, ki bo jasno pokazala, kateri njeni elementi so uspešni, kateri niso in zakaj; 2. analizo vzrokov za upad učnih dosežkov in bralne pismenosti, ki bo razlikovala med posledicami zasnove šolskega sistema ter vplivi epidemije, digitalnih tehnologij, socialnih razlik, kadrovskih razmer in drugih dejavnikov; 3. primerjalno analizo različnih evropskih izobraževalnih sistemov, ki ne bo temeljila le na starosti ob vstopu v šolo ali številu let šolanja, temveč bo upoštevala tudi organizacijo predšolske vzgoje, trajanje šolske obveznosti, načine poučevanja, položaj učiteljev in širše družbene okoliščine; 4. analizo vpliva zaslonov, digitalnih tehnologij in družbenih omrežij na bralne navade, zmožnost osredotočanja, duševno zdravje in učne dosežke otrok ter mladostnikov; 5. jasno in preverljivo povezavo med ugotovljenimi problemi ter posameznimi reformnimi ukrepi, iz katere bo za vsak večji ukrep razvidno, kateri problem rešuje, na katerih dokazih temelji in po katerih merilih bo ovrednoten njegov učinek.

Dokler nimamo strokovno prepričljivih odgovorov na ta vprašanja, ne moremo zanesljivo vedeti, ali predlagani ukrepi odpravljajo dejanske vzroke težav.

Šolski sistem ne more biti prostor nenehnega nalaganja reform, pri katerem se ena prenova začne, še preden je bila prejšnja zares uvedena, spremljana in ovrednotena. FOTO: Jože Suhadolnik

Spomniti je tudi treba, da so se v šolskem letu 2026/2027 šele začeli postopno uvajati prenovljeni učni načrti. Do konca leta 2025 je bilo sprejetih 250 prenovljenih programskih dokumentov, med njimi 60 učnih načrtov za osnovne šole in 140 za gimnazije. Že teh nekaj številk nazorno govori o tem, da je bilo v pripravo teh dokumentov vloženega veliko strokovnega znanja, časa in dela. Pri njej so sodelovali učitelji, predmetni strokovnjaki, didaktiki, raziskovalci in drugi pedagoški delavci.

Prenovljeni načrti naj bi izboljšali povezanost učnih vsebin ter okrepili področja jezikovne in digitalne pismenosti, zdravja in dobrobiti, trajnostnega razvoja, kulture, državljanstva in podjetnosti.

Ti učni načrti še niso imeli časa pokazati svojih učinkov v učilnicah. Njihovo uspešnost bo mogoče presojati šele po določenem obdobju izvajanja, ob ustreznem spremljanju, primerljivih podatkih in strokovni evalvaciji. Zato se nam zdi nesprejemljivo, da bi se hkrati z začetkom njihovega uvajanja odpirali novi obsežni sistemski posegi, ki bi lahko postavili pod vprašaj ali celo izničili rezultate tega dolgoletnega dela. Razvrednoteno bi bilo tudi strokovno delo številnih sodelujočih, da o javnih sredstvih, vloženih v pripravo programskih dokumentov, usposabljanje učiteljev in prilagajanje učnih gradiv niti ne govorimo.

Šolski sistem ne more biti prostor nenehnega nalaganja reform, pri katerem se ena prenova začne, še preden je bila prejšnja zares uvedena, spremljana in ovrednotena. Tak način odločanja povzroča negotovost, otežuje delo šol in zmanjšuje zaupanje učiteljev v smiselnost njihovega sodelovanja pri prihodnjih prenovah.

Če obstaja možnost, da bo večletno strokovno delo ob prvi politični spremembi opuščeno, ne da bi bile njegove rešitve sploh preizkušene, država težko pričakuje resno in zavzeto sodelovanje stroke.

Želimo si izboljšav, ki bodo premišljene, strokovno utemeljene in dolgoročno koristne. To najprej dolgujemo učencem, staršem, učiteljem, še bolj pa prihodnosti slovenskega šolstva ter družbe.

***

Skupina Glas učiteljev

Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor.