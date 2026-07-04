Prebivalci mestnega središča smo postavljeni pred izvršeno dejstvo – oblast se je odločila delno zapreti Miklošičevo cesto in dati prednost pešcem in kolesarjem. Jo za povrh opremiti z urbanim pohištvom na cesti. Prometna dostopnost stanovalcem in drugim uporabnikom ulice je seveda podrejena tej viziji.

Izhodiščni vprašanji sta, zakaj je sprememba potrebna, s čem snovalci upravičujejo poseg? V osrednjem delu ulice, pred sodno palačo, je Miklošičev park, ki nudi vse pogoje za počitek, posedanje, druženje, sprostitev. Vse to naj bi sicer manjkalo večjemu delu ulice – v radiju 5 minut hoje! Zato je prav absurdno nameščanje klopi na cestno površino, groteskno je videti šavje v sodih na paletah, prav tako na cestni površini.

Čemu prvenstveno služi mesto – posedanju na cesti ob bližnjem parku? – na račun pretočnosti prometa? Sklepamo lahko, da gre za izživljanje ideologov lepotičenja mesta v prid pešcem, kolesarjem in samopotrjevanju. Hkrati pa, vljudno rečeno, za nagajanje vsem drugim uporabnikom mesta.

Druga vizija na enako vprašljivih izhodiščih nam preti z uvedbo tako imenovane »parlamentarne četrti« vzdolž Župančičeve ulice. Načrt je problematičen iz več razlogov. V izhodišču je dvom, da je Ljubljani potrebna transplantacija tuje ideje iz Barcelone z 1,6 milijona prebivalcev in povsem drugačno urbano strukturo; načrt nastaja mimo mnenja okoliških stanovalcev; v območju ulice sta dva parka – Argentinsko-reformacijski in ob izteku ulice park narodnih herojev – dodatne za promet zaprte površine so odveč; dvostranske kolesarske steze so že ob vzporedni Prešernovi cesti; na Župančičevi ni za javnost zanimivega programa, razen Opere, še ta je podnevi zaprta; sprememba ulice v peš cono bi zelo otežila parkiranje stalnim prebivalcem, državnim ustanovam in obiskovalcem predvidenega kina na Ajdovščini.

Kaj torej načrt rešuje? Zakaj nam ga vsiljujejo? Naj ugibamo – zaradi prejemanja priznanj agencij za pospeševanje »vzdržnega razvoja« brez celostne valorizacije učinkov, zaradi prirejanja moderiranih dogodkov, ki jih financirajo sponzorji z vplačili v mesto blagajno, zaradi snemanja komercialnih reklam, ne da bi jim bilo treba izganjati parkirana vozila ... zaradi česa še?

Ob vizijah na pristranskih izhodiščih se mimo snovalcev vizij dogajajo vzporedni učinki lepotičenja mesta – hiranje osrednjih predelov okoli Metalke, podhoda Ajdovščina, zdaj že tudi pasaže Maximarketa in veleblagovnice same. Čudno? Nepričakovano? Vzporedno s hiranjem namreč neovirano rastejo nove in nove nakupovalne mega trgovine v interesu tujih investitorjev.

Kaj naj si mislimo? Da sta načrta ureditve Miklošičeve in Župančičeve ulice na tako majavih postavkah, da ju mirne duše označimo za nepotrebno »sterilizacijo« mesta, za tako rekoč urbani larpurlartizem (umetnost zaradi umetnosti same).

***

Marko Apih, arhitekt, Ljubljana