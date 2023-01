Cesta je zasebnikova, luknje od stanovalcev?

Na jugu Viča, sredi lepe zelene Ljubljane, »najlepšega mesta na svetu« (po županu Jankoviću), se nahaja makadamska cesta, ki vodi od Jamove ceste do treh blokov na Merčnikovi ulici.

Cesta je bila sprva občinska, potem jo je Janković pred leti brez naše vednosti prodal zasebniku, ki je zdaj v stečaju. Ta cesta je edini možni dostop peš in z avtomobilom do blokov v naši ulici. Ker zadevo urejamo na sodišču že deset let – za različno dokumentacijo smo porabili že okoli 8000 evrov –, nam je vsega dovolj. Luknje so globoke tudi do 30 centimetrov, avtomobili se uničujejo ... Najbolj se bojimo, da se bo komu kaj zgodilo, saj se luknjam ne moreš izogniti, ko greš, recimo, v Spar ali neseš smeti v zabojnik. Pred leti si je soseda zlomila gleženj!

Upravnik SPL pa pravi, da ne more nič.