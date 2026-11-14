Čez dolgih sedem let se bomo videli spet – in nič več ne bo tako, kot je bilo

Predstavljajte si, da ste si pred časom kupili ali pa ste dobili v dar par nogavic. Ko so se prvič strgale, jih niste vrgli proč, pač pa ste jih zakrpali. Ko so se strgale naslednjič, ste jih spet zakrpali. In tako naprej, dokler niste nekega dne, ko ste si jih ogledovali, uvideli, da so samo iz krpic in da ni od prvotnih nogavic ostalo nič. Podobno lahko nekega dne med premišljevanjem o sebi uvidite, da ni od človeka, kakršen ste bili na določen dan v preteklosti, ostalo skoraj nič. Da ste se torej od takrat tako zelo spremenili, kot so se spremenile nogavice iz našega uvodnega primera. Prav do takšnega uvida je prišel, imenujmo ga Dušan, ko se je po večletnem bivanju v tujini vrnil v domovino: »Ko sem po sedmih letih prvič spet sedel za isto mizo, sem imel za trenutek občutek, da se ni ...