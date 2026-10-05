Civilizacija se ne začne v parlamentu, pač pa v človeku

Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor.

Presneto težko je danes gledati politike. A meni se zdi, da je politika pogosto le odsev družbe. Odsev tega, kar smo pripravljeni tolerirati, čemur ploskamo in mimo česar molče stopimo.

In spet ne morem iz svoje učiteljske kože. Ko gledam današnjo družbo, se spomnim razreda. Včasih smo učitelji vedeli, da razred ni samo skupina otrok v istem prostoru. Bil je majhna skupnost. In v vsaki skupnosti je pomembno, katero vedenje postane norma. Če je bilo zdravo jedro razreda dovolj močno, posameznik, ki je kršil dogovore in vrednote, ni potegnil za seboj vseh. Če smo se o njegovem ravnanju pogovorili, ga poimenovali in jasno povedali, zakaj ni sprejemljivo, je ostalo – izjema. Toda če smo gledali stran, se je začelo nekaj nevarnega. Meja sprejemljivega se je premaknila. Najprej malo, potem še malo. Dokler tisto, česar nekoč ne bi nihče sprejel, ni postalo nekaj, nad čimer samo še skomignemo z rameni: »Takšen je pač svet.«

Je res? Ali pa smo takšnega po malem naredili mi? Aristotel je pred več kot dva tisoč leti razumel nekaj zelo preprostega: človek postaja to, kar vedno znova počne. In enako velja za družbo. Družba postaja to, kar vsak dan dopušča, ponavlja in nagrajuje. Zato je morda naš problem pomanjkanje notranjega kompasa. Znati moramo ponovno reči: to je prav, to ni prav, tega človeku ne naredimo, tega ne bomo tolerirali. Skupnost brez vrednot prej ali slej izgubi tudi občutek za samo sebe. Zato pri tem pomislim na šolo. Šola je eden prvih prostorov, kjer se otroci učijo tudi, kako biti človek med drugimi ljudmi.

Kako poslušati. Kako spoštovati. Kako prevzeti odgovornost. Kako priznati napako in se zanjo opravičiti. Kako zaščititi šibkejšega, kako pomagati in tudi, kako nekaj povedati, ko vsi drugi molčijo. Hannah Arendt je zapisala: »Izobraževanje je trenutek, ko se odločimo, ali imamo svet dovolj radi, da prevzamemo odgovornost zanj.« Ali imamo svet še dovolj radi, da prevzamemo odgovornost zanj? Ne samo politiki. Mi. Vsak od nas. Družbo spreminjajo majhna vsakodnevna dejanja. Kako govorimo z otrokom. Kako ravnamo s človekom, ki je šibkejši od nas. Ali priznamo svojo napako. Ali stopimo na stran nekoga, ki je sam. Ali spregovorimo takrat, ko bi bilo veliko lažje molčati. Morda zato rešitev ni v tem, da čakamo na velikega človeka, ki bo prišel in popravil svet.

Morda potrebujemo zdravo jedro – ljudi, ki bodo znali razlikovati med prav in narobe in ki bodo svoje vrednote živeli tudi takrat, ko jih nihče ne gleda. Četudi je skrajno depresivno spremljati sedanje dogajanje v politiki in svetu, menim, da se civilizacija ne začne v parlamentu, pač pa v človeku. V nas vseh. In če se je tam začela njena kriza, se lahko tam začne tudi njena obnova.

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Mateja Keber, Kamnik.

Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor.