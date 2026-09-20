Človečnost narekuje pietetni pokop

Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor. V naši zavesti, polni zgodovinskega spomina, nosimo spoznanje, da je človekova minljivost del življenja, pokop pa temeljna civilizacijska obveza. V naši zavesti pa nosimo tudi spoznanje, da je pokop posmrtnih ostankov žrtev povojnega nasilja v Sloveniji moralna obveza vsega slovenstva. Zato se ni čuditi večkrat izraženim željam in zahtevam večine prebivalcev, naj se pokop čim prej opravi, čeprav manjšina morda misli in deluje drugače. Imperativu človečnosti se je odzvala zdajšnja vlada, ki je odločena, da se osemdesetletnemu mučnemu obdobju naredi konec. Zdaj je že znano, da je za pokop žrtev sprejet zakon (novela), pripravljeni so pravilniki za izvedbo pokopa in določen ...