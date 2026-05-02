Čudežni narod na robu: kako je izguba slovenščine začetek kulturnega samomora

V Duhovni misli, ki je vsako jutro ob 5.50 na prvem radijskem programu in je njena kakovost odvisna od avtorja, je pred dnevi govorila dr. Ignacija Fridl Jarc.

Tudi o anketi za študente – o uvajanju študija v angleščini na naših fakultetah! Do tod smo torej prišli.

Kot zapuščanje obdelovanja zemlje, ki jo je toliko generacij trgalo iz rok gozda in skrbno obdelovalo stoletja. Kakršen je naš odnos do zemlje, je tudi do jezika.

Izročilo prednikov ne bo izročeno potomcem. Gospodarski in kulturni samomor (po obrokih, a »naša smer je jasna«).

V natančnih zgodovinskih knjigah bo o tem narodu pisalo o razkroju samozavedanja v 21. stoletju po Kristusu in posledični ugasnitvi čudežnega naroda, ki je toliko časa preživel brez lastne državne tvorbe, potem pa jo dobil, se napihnil in počil – ker ni videl, da ga je držala pokonci zvestoba zemlji, jeziku in verskemu izročilu. Vsak od nas bo odgovarjal zase. Teža odgovora se kopiči, strah nas bo umreti!

***

Vinko Kos, Bača pri Modreju