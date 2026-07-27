Dan esperanta: od prvega učbenika do prizadevanj za Unescov dan

Šestindvajseti julij se že nekaj let obeležuje kot dan mednarodnega jezika esperanta. Na ta dan je bil pred 139. leti izdan prvi učbenik tega jezika. Sedaj že nekaj let tečejo v okviru Unesca prizadevanja, da se ta dan imenuje mednarodni dan esperanta. K temu prispevajo tako resolucija Društva narodov (1921), dve resoluciji Generalnih skupščin Unesca (1954 in 1985), priporočilo posebne komisije evropskega parlamenta (2022) in dosežki tega gibanja za mir skozi zgodovino na različnih področjih ter aktivnostih. Več držav, doslej Avstrija, Hrvaška in Poljska, je esperanto tudi priznalo kot svojo nesnovno kulturno dediščino. Letošnji dan esperanta je povezan s prostovoljstvom in prizadevanjem za mir ter enakopravno sporazumevanje v smislu sedemnajstih ciljev Združenih narodov za trajnostni ...