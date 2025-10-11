  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Pisma bralcev

    Danes me je sram, zelo sram

    Indijski delavci so na vročih poljih trpeli žejo, zdaj jih v tistih mizernih prebivališčih gotovo zebe.
    Delavci so po konvenciji Sveta Evrope ranljive osebe, zato uživajo posebno varstvo. Fotografija je simbolična. FOTO: Lucy Nicholson/Reuters
    Galerija
    Delavci so po konvenciji Sveta Evrope ranljive osebe, zato uživajo posebno varstvo. Fotografija je simbolična. FOTO: Lucy Nicholson/Reuters
    Meta Kušar
    11. 10. 2025 | 15:13
    11. 10. 2025 | 15:13
    3:14
    A+A-

    Bila sem trikrat v Indiji, res me je pretreslo, ko sem videvala družine, ki živijo v kartonasti škatli na cesti, a se zjutraj umivajo in ščetkajo zobe ob eni od javnih pip, ki jih je veliko, čeprav drugi pijejo samo ustekleničeno vodo. Večer sem preživela v božanskem hotelu, kakršnega Slovenija nima. V neštetih restavracijah sem jedla z domačini, z roko kot oni, in bilo je za pet zvezdic, ne za eno. Iz Indije imam same dobre in lepe izkušnje. Tisti, ki vedo, koliko duhovnih učiteljev je dala človeštvu v tisočletjih, se zavedajo, da je ta dežela srce sveta.

    Danes me je sram, zelo sram, in se sprašujem, koga naj javno nagovorim, da bo rešil sramoto, ki se že petnajst let dogaja v moji državi. Naj nagovorim predsednico, žensko, nekoč predsednico slovenskega Rdečega križa, odvetnico, ki gotovo ve, kaj se v zadnjem času že mesece dogaja z indijskimi delavci na eni izmed slovenskih kmetij, kjer delajo v nečloveških razmerah že dolgo časa, kakor so poročali vsi slovenski mediji? Naj nagovorim predsednico državnega zbora, eklatantno zagovornico človekovih pravic, ali dva voditelja Levice? »Predsednika«, ki je minister za delo, in »predsednico«, ki je ministrica za kulturo, oba prepričana, da bosta po volitvah podvojila število poslancev v parlamentu?

    image_alt
    Indijski delavci naj bi na gorenjski kmetiji delali v nevzdržnih pogojih

    Mediji nenehno poročajo, da lastnik kmetije pred kamero ne želi, za nacionalno televizijo je pojasnil le, da v tem trenutku glede inšpekcijskih postopkov pred pristojnim inšpektoratom za delo ni bila ugotovljena nobena kršitev. Ti delavci so po konvenciji Sveta Evrope ranljive osebe, zato uživajo posebno varstvo, po katerem se zahteva takojšnje ukrepanje proti kršiteljem njihovih pravic. Verjetno ima takšno izkoriščanje ljudi, brez kakršnih koli možnosti, da se temu ognejo, že elemente protipravnega trgovanja z ljudmi.

    Indijski delavci so na vročih poljih trpeli žejo, zdaj jih v tistih mizernih prebivališčih gotovo zebe. Če jim še vode ne da, kaj jim sploh da jesti? Spoštovana gospa Nataša Pirc Musar, predsednica Republike Slovenije, spoštovana gospa predsednica Državnega zbora Republike Slovenije Urška Klakočar Zupančič, spoštovana gospa Tanja Fajon, ministrica za zunanje zadeve, spoštovani gospod Luka Mesec, minister za delo, in spoštovana gospa Asta Vrečko, ministrica za kulturo, zagrabite tega kršitelja, vsak v imenu svoje službe in odgovornosti, ki jo nalaga, in ne dovolite več nikoli, ne njemu in ne drugim, izrabljati in poniževati tujih delavcev v moji državi Sloveniji.

    ***

    Meta Kušar, Ljubljana

    Sorodni članki

    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Grenlandija bo postala plen sovražnih zveri

    Evropska unija naj se prebudi in prizna samostojno Grenlandijo ter z njo začne pogajanja, sicer bo ta rudninsko bogat otok postal plen sovražnih držav.
    6. 10. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Zgodovina se ponavlja, Trump pa je še hitrejši od Hitlerja

    Trump z avtokratskimi ukrepi razgrajuje demokracijo hitreje, kot jo je v svojih časih Hitler, svet pa ob tem nevarno in pasivno molči.
    6. 10. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Hipokrat se obrača v grobu

    Zakon o pomoči pri končanju življenja je v neposrednem nasprotju s Hipokratovo prisego, ki zdravnikom prepoveduje dajanje smrtnih drog.
    6. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Ta referendum je nelegitimen, nečloveški in egoistično-ideološki

    Referenduma o pomoči pri končanju življenja ne bi smelo biti, ker je protiustaven, saj ideološka večina ne sme odločati o pravicah manjšine.
    6. 10. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Družbeni premik

    Neumni telefoni se vračajo: zakaj jih mladi uporabljajo

    Pametni telefoni niso več samoumevna izbira, digitalni minimalizem pa postaja nova oblika razkošja.
    Manca Jagodic 10. 10. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Bastian Schweinsteiger

    Schweini srečal razdiralko zakonov in zajokal (VIDEO)

    Nekdanji nemški nogometni zvezdnik Bastian Schweinsteiger je bil nekaj mesecev po ločitvi od Ane Ivanović sprejet v hišo slavnih v Dortmundu.
    Peter Zalokar 10. 10. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tone Hočevar o Nobelovi nagradi za mir

    Nagrade ni dobil Trump, v resnici pa je dodeljena prav njemu

    María Corina Machado je popolno nasprotje venezuelskega vladarja Nicolása Madura, nekdaj voznika avtobusa, ki so ga Kubanci vzgojili v samodržca.
    Tone Hočevar 10. 10. 2025 | 14:51
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Unovčevanje dobičkov

    Kateri so vzroki za padec delnic Krke

    Delnice dolenjskega farmacevta so v dveh tednih izgubile petino vrednost in padle pod mejo 200 evrov.
    Karel Lipnik 10. 10. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DOGODEK

    Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Posel

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Od bank k skladom: nova realnost financiranja v Evropi

    Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

    T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
    Nina Korinšek 9. 10. 2025 | 11:53
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Najdražje je, da se politika ne odloči za noben koncept razvoja

    Intervju z ekonomistom Jožetom P. Damijanom o scenarijih slovenske energetske prihodnosti.
    Nejc Gole 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Janez Grošelj, Alfi Renewables

    Zaradi razvoja tehnologij raste potencial za obnovljive vire energije

    Prehod na OVE ni nujen samo zaradi okolja, ampak predvsem zaradi ohranjanja konkurenčnosti naše industrije, poudarja Janez Grošelj, direktor Alfi Renewables.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Stabilnost oskrbe z elektriko

    Sončne elektrarne brez baterij so težava za omrežje

    Po poročilu o najhujšem električnem mrku v dvajsetih letih se je v stroki še okrepil sum, da je Evropa krenila na napačno pot.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Uporaba plina

    Plin bo z nami še precej let

    Naftni in zemeljski plin bodo sčasoma zamenjali sintetični plini in vodik, priprave že potekajo.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    pisma bralcevMeta Kušadelavci iz Indije

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    Podkast Hot Ones

    Luka Dončić v solzah o Britney Spears, kremšniti in muzikalih

    Luka Dončić je bil gost legendarne spletne oddaje Hot Ones, kjer zanani obrazi opravijo intervju z novinarjem Seanom Evansom, ob tem pa jejo pekoče perutničke.
    11. 10. 2025 | 16:30
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Komentar

    Kdaj bo UI ugotovila, da ljudi ni več smiselno vzdrževati pri življenju?

    S čim se slepimo, ko se pogovarjamo o tem, kako nahraniti modele globokega učenja UI?
    Igor Bratož 11. 10. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Špartatlon

    Slovenska ultramaratonka na stopničkah ene najtežjih preizkušenj na svetu

    Nataša Robnik je na eni najtežjih preizkušenj na svetu osvojila tretje mesto in popravila osebni rekord. Uspeh so dopolnili tudi ostali slovenski tekači.
    11. 10. 2025 | 15:29
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Pomoč pri končanju življenja ni temeljna človekova pravica

    Trdim, da trpljenje ne sme biti temeljni pogoj za uveljavljanje pravice do samousmrtitve s pomočjo države.
    11. 10. 2025 | 15:27
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Vredno branja

    Danes me je sram, zelo sram

    Indijski delavci so na vročih poljih trpeli žejo, zdaj jih v tistih mizernih prebivališčih gotovo zebe.
    11. 10. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Špartatlon

    Slovenska ultramaratonka na stopničkah ene najtežjih preizkušenj na svetu

    Nataša Robnik je na eni najtežjih preizkušenj na svetu osvojila tretje mesto in popravila osebni rekord. Uspeh so dopolnili tudi ostali slovenski tekači.
    11. 10. 2025 | 15:29
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Pomoč pri končanju življenja ni temeljna človekova pravica

    Trdim, da trpljenje ne sme biti temeljni pogoj za uveljavljanje pravice do samousmrtitve s pomočjo države.
    11. 10. 2025 | 15:27
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Vredno branja

    Danes me je sram, zelo sram

    Indijski delavci so na vročih poljih trpeli žejo, zdaj jih v tistih mizernih prebivališčih gotovo zebe.
    11. 10. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Gradnja

    Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: lepilo, ki preživi vse

    V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Kosilo iz enega pekača, ki si ga boste zaželeli vsak dan

    Aromatične grške kroglice (soutzoukakia) v paradižnikovi omaki, ki združujejo toplino domače kuhinje in okus Sredozemlja.
    Mateja Delakorda 10. 10. 2025 | 15:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POLLETJE

    Slovenske železnice z novim mejnikom

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PODKAST

    Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

    Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nagrada

    Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Delo 9. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    MARIBOR

    Štajerska uvaja zanimivo novost

    Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Izkušnje iz prakse: slovenska podjetja že imajo uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

    Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Inflacija znižuje vrednost vašega denarja – obstaja boljša rešitev

    Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Obnova gozdov

    Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo