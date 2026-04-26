    Demografija ne glasuje

    Socialna država brez pravil lahko deluje le v ugodnih demografskih razmerah. Ko se te spremenijo, postane odsotnost pravil tveganje.
    Tomaž Erjavec
    26. 4. 2026 | 05:00
    Država je v svojem bistvu preprosta enačba. Na eni strani so aktivni, ki ustvarjajo in vplačujejo. Na drugi strani so prejemniki pokojnin, zdravstvenih storitev in socialnih transferjev. Sistem deluje, dokler je razmerje med obema stranema stabilno. Ko se demografija obrne, se obrne vse.

    Če je otrok manj kot staršev, če je delovno aktivnih manj kot upokojencev, če se življenjska doba podaljšuje hitreje od rasti produktivnosti, socialna država ne postane moralna dilema, temveč matematični izziv. Demografija ni ideologija. Je struktura.

    Pokojninski sistem temelji na medgeneracijski pogodbi. Današnji zaposleni financirajo današnje upokojence z implicitnim pričakovanjem, da bodo nekoč financirani tudi sami. Ta model je vzdržen le, če je razmerje med generacijami dovolj stabilno. Ko ni več, nastane vrzel.

    To vrzel je mogoče zapolniti na tri načine: z višjimi prispevki, z nižjimi pravicami ali z dolgom. Dolg je politično najlažja rešitev, ker ne zahteva takojšnje prilagoditve. Toda če zadolževanje postane trajen odgovor na demografske spremembe, se medgeneracijska solidarnost neopazno spremeni v prenos bremena na prihodnje generacije.

    Podobna logika velja za druge transferje in trajne izdatke. Če rastejo hitreje kot število aktivnih in produktivnost, pritisk na sistem postaja sistemski, ne več začasen. Takrat odločanje iz leta v leto ni več dovolj. Zato se odpira vprašanje varovalk. Prav tu bi morali imeti ključno vlogo tudi ministrstvo za solidarno prihodnost in ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

    Njuna naloga ni zgolj širjenje pravic, temveč predvsem vzdrževanje ravnotežja med pravicami in dolžnostmi glede na zmožnosti družbe. Medgeneracijska solidarnost ni statična kategorija, ampak dinamičen odnos, ki se mora prilagajati demografiji. Če tega ravnotežja ne upravljamo aktivno, ga začne namesto nas popravljati realnost.

    Kaj, če bi bili ključni parametri sistema delno avtomatični? Če bi bila rast pokojnin vezana na realno rast produktivnosti? Če bi se upokojitvena starost prilagajala pričakovani življenjski dobi?

    Če bi se ob določenem razmerju med aktivnimi in prejemniki sprožile vnaprej določene prilagoditve? Takšni mehanizmi ne pomenijo odprave politike. Pomenijo, da politika deluje znotraj jasno določenih meja. Varovalke ne zmanjšujejo solidarnosti, temveč jo varujejo pred razpadom.

    Socialna država brez pravil lahko deluje le v ugodnih demografskih razmerah. Ko se te spremenijo, postane odsotnost pravil tveganje. Največja grožnja solidarnosti ni prevelika disciplina, temveč ignoriranje strukture, na kateri sistem stoji. Demografija ne glasuje. Ne odziva se na volilni ciklus in ne upošteva koalicijskih kompromisov.

    Deluje počasi, a vztrajno. Prav zato bi morala biti ena od temeljnih referenc fiskalne politike. Vprašanje ni, ali želimo ohraniti socialno državo. Večina jo želi. Vprašanje je, ali smo pripravljeni vgraditi mehanizme, ki jo bodo naredili vzdržno tudi takrat, ko bo razmerje med generacijami manj ugodno kot danes.

    Družbe, ki ignorirajo demografijo, prej ali slej plačajo ceno. Družbe, ki jo vgradijo v pravila, imajo več možnosti, da ohranijo ravnotežje. Izbira ni ideološka. Je strukturna.

    ***

    Tomaž Erjavec, podjetnik, športnik, ljubitelj knjig in dialoga.

