Denarnica ali listnica za digitalno identiteto

Vsak prebivalec Republike Slovenije naj bi torej dobil prav posebno denarnico, namreč takšno, v kateri ne bo nobenega denarja, niti digitalnega, ali če hočete, elektronskega. Bo pa ta denarnica namenjena zlasti identifikaciji njenega imetnika; v njej bodo tudi zbrani in shranjeni vsi pomembni imetnikovi dokumenti, seveda v digitalni obliki.

Zato se mi poraja vprašanje, ali je ta pripomoček (žal ne najdem primernejšega izraza) smiselno poimenovati »denarnica«. To besedo namreč SSKJ razlaga kot majhno, torbici podobno pripravo za nošenje bankovcev in kovancev, torej denarja.

Za nošenje dokumentov, slovensko listin, pa obstaja priprava, ki se ji reče »listnica« (v njej se sicer pogosto znajdejo tudi bankovci). Po domače smo ji včasih rekli »briftošel«. Ta priprava verjetno, vsaj v nekdanji obliki, počasi že prihaja iz rabe, s tem pa, vsaj v tem pomenu, tudi ta beseda. Zato je morda prav zdaj priložnost, da ji ne pustimo odmreti.

Zakaj je ta digitalni pripomoček v slovenščini postal denarnica, ni težko uganiti. Nekdo je pač nekritično, da ne rečem suženjsko, tako prevedel angleško besedo wallet, ki v angleščini sicer res pomeni 'denarnica', vendar med drugim, poleg 'torbe', tudi 'listnica'.

Očitno tam uporabljajo za obe pripravi, denarnico in listnico, isto besedo. Ker pa slovenščina razliko med tema pozna tudi v poimenovanju, bi bilo škoda, če tega drobca iz jezikovnega bogastva ne bi izkoristili. S tem bi se izognili tudi zmotnemu povezovanju besede denarnica z denarjem in posledično nepotrebnemu pojasnjevanju.

Naj dodam, da sem v besednem korpusu »Gigafida« našel šest primerov besedne zveze »elektronska listnica« in šest primerov zveze »mobilna listnica«. Zapisane so bile med letoma 2000 in 2004. Ni dvoma, da gre za dragocene in upoštevanja vredne poganjke v slovenski terminologiji na tem področju. Še je čas, da jih ne prezremo.

***

Mitja Radoševič, Moravče.

