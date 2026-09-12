Desničarji se vztrajno nagibajo na prorusko stran

Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor. Spoštovani avtor Dimitrij Rupel se je 29. avgusta odzval na članek, kjer utemeljeno nasprotuje piscu, ko slednji, tako Rupel, »zavrača osamosvojitev Ukrajine in navija za rusko stran«. Sleherni pravičen človek bo načelno pritrdil, da si vsak (ne le lasten!) narod ali ljudstvo zasluži svojo samostojno državo, kjer bo večinsko odločal o sebi. Seveda pa zaradi svoje geografske razpršenosti in močnih sosedov zvečine niso uresničljive motivacijske politične parole tipa »Vsi Slovenci, Hrvati, Srbi …, Somalijci, Čečenci, Ukrajinci, Rusi … v isti državi«. Tudi vsi Ukrajinci ne morejo biti združeni v isti (svoji) državi s tistim ozemljem Ruske federacije, kjer jih je kot strnjena ...