Dirigent bi lahko ostal brez stanovanja

Ko danes beremo članek o dirigentu Patriku Greblu, ki mu po štirinajstih letih bivanja v že davno plačanem stanovanju grozi izvršba in celo izguba doma, se velja spomniti dogodkov iz leta 2010, ko je bila načrtovana menjava poslovne stavbe tedanjega Inštituta za varovanje zdravja (IVZ), pozneje preimenovanega v NIJZ, na Trubarjevi 2 za prostore v Dunajskih kristalih.

Takrat zaposlenih ni čakala le selitev iz elitne meščanske palače v središču Ljubljane na obrobje mesta, temveč predvsem občutek, da se pripravlja nepregleden in za državo potencialno škodljiv posel. Kot eden od štirih zdravnikov, ki smo se tej menjavi javno uprli, čutim dolžnost opozoriti na širši kontekst teh dogodkov.

Članek ustvarja vtis, da je sedanja tragedija družine Greblo predvsem posledica tega, da je država odstopila od nakupa prostorov v Dunajskih kristalih. Takšna razlaga je preveč poenostavljena in predvsem nepravična do tistih, ki smo tedaj opozarjali na resna korupcijska, pravna in etična tveganja tega posla.

Država je v tistem trenutku, morda redko, vendar ravnala odgovorno. Minister za zdravje Dorjan Marušič je odstopil od projekta po javno izpostavljenih vprašanjih o gospodarnosti in transparentnosti menjave ene najdragocenejših državnih nepremičnin v središču Ljubljane za bistveno manj primerne prostore ob obvoznici.

Štirje zdravniki smo ob podpori velike večine zaposlenih javno opozorili, da se država o menjavi ni pogajala prek odprtega javnega razpisa, temveč z vnaprej izbranim partnerjem, brez jasnih zagotovil, da bo zaščiten javni interes. Opozarjali smo tudi, da ni bilo verodostojnega elaborata ekonomske upravičenosti ter da je bila ocenjena vrednost zgodovinske stavbe na Trubarjevi vprašljiva. V igri so bili milijoni evrov javnega denarja. Kljub temu nobena od institucij, katerih naloga je preprečevanje korupcije in varovanje zakonitosti, ni pravočasno in odločno ukrepala.

Namesto priznanja smo bili tisti, ki smo opozarjali na tveganja, deležni pritiskov, diskreditacij in poskusov utišanja. Pozneje smo poslušali celo očitke, da naj bi bil odpor zaposlenih eden od razlogov za stečaj Mabre. Takšna prevalitev odgovornosti je nepoštena. Odgovornost za finančni zlom in nerešene hipoteke ne more biti na tistih, ki so opozarjali na nepreglednost poslov, temveč na sistemu, ki takšnih poslov ni znal ali želel pravočasno raziskati.

Primer družine Greblo danes kaže, kako lahko človek v Sloveniji pošteno kupi in v celoti plača stanovanje, nato pa po več kot desetletju ugotovi, da nad njim še vedno visi hipoteka iz časa financiranja projekta. Država je sicer z odstopom od nakupa preprečila morebitno veliko oškodovanje javnih sredstev, nikoli pa ni bilo pojasnjeno, kdo je dejansko stal za projektom Dunajskih kristalov, kakšni interesi so bili v ozadju in zakaj je bila Mabra videti predvsem kot posrednik med skritim kapitalom in državo.

Primer Patrika Grebla zato ni le osebna tragedija ene družine, temveč simbol države, v kateri žvižgači in oporečniki pogosto doživijo pritiske, pošteni ljudje pa leta pozneje še vedno plačujejo ceno nepreglednih poslov iz preteklosti.

Vendar je prav, da se ob tem spomnimo tudi nečesa drugega: vsega tega morda sploh ne bi bilo, če se takrat ne bi povezali štirje zdravniki ob podpori pogumne novinarke in ministra za zdravje – ljudje z integriteto, ki so bili pripravljeni tvegati svoj ugled in kariero, da bi preprečili škodljiv in netransparenten posel z državnim premoženjem.

Dušan Nolimal, specialist javnega zdravja, Ljubljana