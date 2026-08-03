Dnevnik prometa rezervnih skladov pri upravnikih

Morda se nekateri bralci spominjajo pred kakšnim letom objavljenih več mojih prispevkov v tej rubriki na temo: upravnik nam noče posredovati dnevnika prometa na rezervnem skladu naše hiše. Korespondenca s stanovanjsko inšpekcijo, posveti z odvetniki in še druga prizadevanja, nič ni pomagalo: naš upravnik nam dnevnik prometa ni hotel posredovati. Na moje pisanje se je odzvalo kar nekaj bralcev in so mi skušali pomagati kot tudi spodbujati.

Vloga nadzornih odborov stanovalcev v večstanovanjskih hišah po stanovanjskem zakonu je predvsem v nadzoru stanovalcev nad poslovanjem upravnikov, med drugim tudi nad finančnim poslovanjem z njihovimi zbranimi denarnimi sredstvi na rezervnih skladih. Vendar kako naj izvršujemo nadzor, če v finančno poslovanje z rezervnimi skladi nimamo vpogleda?

Če menim, da imam prav, težko odneham. Obrnil sem se še na informacijsko pooblaščenko, ki je moj problem rešila. Med drugim so zapisali: Temeljna funkcija nadzornega odbora je nadzor nad delom upravnika ter sodelovanje z upravnikom pri zadevah upravljanja.

Korespondenca s stanovanjsko inšpekcijo, posveti z odvetniki in še druga prizadevanja, nič ni pomagalo: naš upravnik nam dnevnik prometa ni hotel posredovati. FOTO: arhiv Dela

Člani nadzornega odbora imajo z vidika svoje nadzorne funkcije nad upravnikom pravico do vpogleda v vse podatke, ki se tičejo upravljanja. Člani nadzornega odbora imajo lahko zakoniti interes preverbe pravilnosti izračuna prispevka za posamezno enoto. Pri tem je treba upoštevati načelo najmanjšega obsega podatkov.

Na moje izrecno vprašanje: »Glede na navedeno prosim za pojasnilo, ali smo člani nadzornega odbora (kot tudi vsi ostali vplačniki v rezervni sklad) upravičeni do podatka o imenih in priimkih vplačnikov v rezervni sklad.

Pojasnjujem, da nam upravnik sicer pošilja podatke o posameznih vplačanih zneskih, brez imen in priimkov vplačnikov, vendar nam ta manjkajoči podatek bistveno onemogoča kontrolo nad pravilnostjo vodenja rezervnega sklada«, je informacijska pooblaščenka odgovorila: iz mnenja, ki ga navajate (kot tudi iz mnenja, ki smo vam ga posredovali), izhaja, da imajo člani nadzornega odbora pravico pridobiti tudi imena in priimke posameznih vplačnikov v rezervni sklad ter višino in datum zapadlosti njihovega dolga.

Od takrat, ko sem upravnika seznanil z mnenjem informacijske pooblaščenke, podatke o vplačnikih in zneskih, ki jih lastniki stanovanj vplačujejo v rezervni sklad, smo o teh redno mesečno obveščeni.

Morda bo ta prispevek komu pomagal.

***

Slavko Bem, Ljubljana.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.