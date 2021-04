Dobri (kočevski) zgledi za boljše zdravje

Nekje »od zgoraj« so pred kratkim oznanjali in očitali, da smo v Kočevju prehitevali s cepljenjem, ker smo bili pri tem z Izraelom najhitrejši na tem svetu.



Kdo bi od razumnih ljudi lahko pričakoval kaj takega! Če gre za zdravje in življenje, se pač ne more prehitevati, mogoče pa je zamujati in zaostajati, kar je pogosto usodno. Občani smo za uspešno cepljenje, seveda pa tudi za marsikaj drugega, zelo hvaležni modremu občinskemu vodstvu, za zdravje pa skrbnemu in odgovornemu delu vseh v zdravstvenem domu.



Za varovanje zdravja pred tem virusom smo lahko hvaležni tudi ohranjeni naravi. Natura sanat (narava zdravi), je stari rek.



Naša občina je daleč največja v državi, kar devet desetin njene površine pa je pod gozdovi, v katerih se že od fevdalnih časov gospodari trajnostno. Na območju je že od leta 1892 izločenih šest pragozdov, tri nekdanja gojitvena lovišča so zdaj v prenovi za naravovarstvena območja Kočevsko - Kolpa. Imamo dovolj zdrave pitne vode.



Letos slavimo tudi 120-letnico organiziranega čebelarstva. V EU je že kar nekaj let registriran Kočevski gozdni med, ki je zdrav in izjemne kakovosti.



Ostanimo zdravega duha in telesa!



