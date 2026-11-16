Dobro jutro, mladi!

Končno ste se začeli prebujati, kar tudi nam starejšim vzbuja upanje, da imate dovolj privzgojene brezbrižnosti. Vsekakor je bolje, da ste s transparenti na cestah kot s puškami v strelskih jarkih! Vodilni domači, evropski in svetovni voditelji vam namreč še vedno pripravljajo klavnico vojne. Besedo mir – kaj šele dejanja – so vam nadomestili z besedo orožje. Sedanje prebujanje, vas mladih in nas starejših, je mogoče še zadnja priložnost, da ustavimo njihove pogubne načrte. Enajstega novembra naj bi bil svetovni dan mladih. Teh različnih dnevov mladih je še več, vendar so v letih izgubili vsebino. Tudi mednarodni dokumenti, ki pišejo o demokraciji, miru in človekovih pravicah, postajajo vse bolj papirnati tigri. Cela vrsta izrazov, kot so imperializem, kolonializem, diskriminacija, ...