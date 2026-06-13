Dogodki v Sloveniji so dosegli le obujanje bolečin, ne pa celjenja ran

»Kaj sploh je družba, kaj je pravičnost, kaj je dostojno življenje in kaj naj bi pomenila prihodnost«, se je v prispevku spraševala profesorica Renata Salecl. Za izhodišče je vzela mladi telesi, ki na preozkem francoskem pločniku nista bili pripravljeni z minimalnim umikom omogočiti prehoda njenemu telesu. Bila je začudena v smislu, koliko ljudi danes vidi le sebe. Tudi meni se je zgodilo podobno začudenje.

Moj »preozek pločnik« se je zgodil v času, ko sem bila ena od zbirateljic podpisov za varen in dostopen splav v Evropi. Že pred štirimi desetletji mi je bilo na specialističnem izpitu iz pediatrije postavljeno vprašanje o »zakonu o načrtovanju družine«. Potrditve pravilnosti odločitve o vpisu splava med ustavne pravice so v moj svet kvalitete najbolj množično prikapljale prav iz zdravstva. Npr. od sodelavke, katere babica je že pred drugo svetovno vojno opravljala poklic babice.

Ob prelomni zakonski odločitvi nove države je ta babica mladim ženskam iz družine postavila retorično vprašanje, ali se sploh zavedajo, kaj so s tem pridobile. Takrat jim je zaupala, da je že pred vojno in kmalu po tej opravila kar 22 splavov. Kaj pa naj bi, ko je prišla kakšna spet s trebuhom, doma pa je imela že pet lačnih ust in moža brez službe.

Doseglo me je še nekaj drugih podobnih zgodb. V ordinaciji sem doživela stisko mlade mamice, ki je kot medicinska sestra na kliniki prišla v stik z rdečkami v začetku tretje nosečnosti. Zaradi pomanjkanja osebja na oddelku bi njena nova porodniška ustvarila veliko stisko. Še hujša je bila njena skrb, da bolezni verjetno še ni prebolela. Morebitna okužba z virusom rdečk bi lahko ogrozila plod, doma pa je imela že dva zdrava otroka.

Moj delež v najinem razmišljanju je lahko segel le v odstotke za potencialno okvaro ploda v posamičnem trimesečju nosečnosti, najvišje prav v začetku nosečnosti! Vsi drugi razmisleki so bili v domeni te mlade gospe, ki je za posvet z menoj prosila z velikim čutom odgovornosti do družine in sodelavk.

Toliko le za delni zgodovinski oris dozorevanja mojega odnosa do splava. Svoj »preozek pločnik« sem nehote izzvala sama. Ob nekem pediatričnem izobraževanju sem zbiranje podpisov omenila kolegicam. Želele so prispevati svoj podpis, a podpisnih listov nisem imela pri sebi. Da bi poenostavila informiranje, sem se domislila povezave na evropski podpisni portal, namesto da bi vsaki od njih poslala kar skupek naslovov, prek katerih že skoraj desetletje potekata odlično medsebojno obveščanje in dragocena strokovna izmenjava mnenj.

Imamo pa tudi ostre nasprotnike splava in evtanazije. FOTO: Voranc Vogel

Presenečenje se je pojavilo v dveh dneh. Najprej v obliki dveh jasno izraženih zavrnitev pravice do splava. Obe sem spoštljivo razumela, prepoznala pa tudi svojo napako v množičnem pošiljanju povezave na evropski portal. A zares me je presenetil tretji odziv. V njem mi je bilo očitano politikantstvo. In to na področju pravice, ki naj bi bila zagotovljena ženskam na področju svobodnega odločanja o lastnem telesu! Kdo naj bi namesto žensk bil tisti, ki bi mu bila dovoljena ta svoboda?!

Meni osebno se prav upiranje tej imanentni pravici ženske zdi politikantstvo prve vrste, ženska v takšnem diskurzu pa zgolj predmet za manipulacijo z množicami. Podobni ogorčeni odzivi iz zdravniških vrst so me dosegli, ko sem se odločila, da bom seznanila kolegice in kolege s svojo osebno pobudo dvema evropskima pediatričnima združenjema, naj iz svoje sestave v času genocida v Gazi izločita Izrael.

Oba predsednika sta mi v odgovoru vljudno pojasnila, zakaj tega ne bosta naredila. Kolegice in kolegi iz Slovenije so se na moj predlog odzvali močno polarizirano. Ob odzivu tistih, ki so angažirano podpirali moj predlog, so se pojavili še odzivi tistih, ki so tudi to mojo protigenocidno pobudo opredelili kot politikantstvo. Dali so mi tudi lekcijo, naj se raje ukvarjam s težavami otrok v Sloveniji, tudi s povračilom krivic otrokom s Petrička. Pa tudi s pokopom kosti, ki na izpolnitev človekovega dostojanstva še čakajo v zabojih.

Najhujše politikantstvo mi je bilo pripisano, ko je prišlo v medije moje razmišljanje o možnih pasteh našega koncesionarstva. V svojem pisanju sem opozorila na nekaj lastnih videnj, kako težko je javno zdravstvo ubraniti pred zlorabami nekaterih posameznikov. Ta zapis so nekateri koncesionarji razumeli kot napad nase. Znova so me opredelili kot politikantko, pa tudi kot eno tistih v zdravstvu, ki tako močno branijo preteklost, da izgubljajo prihodnost in tega sploh ne vidijo. Drugi so me dojeli kot kolegico, ki se rada hvali, tretji so priložnost odkrito uporabili za svoj predvolilni epp.

Razmislek za konec: to se je dogajalo v času, ko je naša družba dosegla predvolilno vrelišče v pogledih na svet. V času, ko »ena stran vidi katastrofo, druga razvojni preboj«, kot je o tem zapisala profesorica Salecl. Kakorkoli že, pred nedavnim sem brala knjigo Kako prebuditi tigra: zdravljenje travm dr. Petra Levina. Odpira tudi poglavje o možnih poteh za preobražanje družbene travme.

Prešinilo me je spoznanje, da nam je bila po letu 1991 vse bolj vsiljena pot ponovnega travmatskega preigravanja in ponovnega udejanjanja travme. Uničena je bila možnost ponovnega spoprijemanja s travmo na način, ki bi lahko prinesel celjenje ran. Zakaj so dogodki v poosvoboditveni Sloveniji dosegli le obujanje uničujočih bolečin, ne pa zacelitve ran? Morda zato, ker je mogoče ravno prek teh bolečin tudi brezglavo in brezsrčno vladati? Ne vem.

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Jasna Čuk Rupnik, Dutovlje