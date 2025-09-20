V prispevku z dne 13. 9. 2025 je dr. Žiga Pirnat dobro ubesedil večino tega, kar je narobe z rabo neorganskih, z ničto končnico pregibajočih se ženskih priimkov brez samostalniškega jedra, iz česar sledijo slogovna in skladenjska skropucala tipa »Dolenjc je poklicala Gorenjc in ne Horvat«. Ker pa je dr. Žiga Pirnat tudi diplomat, je diplomatsko zamolčal, da sta se pod zagovor takega načina izražanja podpisala predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU izr. prof. dr. Kozma Ahačič in vodja njegovega Oddelka za pravopis izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc. Zapisal je le, da gre za odgovor Inštituta za slovenski jezik. To je nehote vrglo slabo luč na tiste jezikoslovce istega inštituta, ki imamo dovolj jezikoslovnega znanja za argumentirane in zato nedvoumne in uporabne rešitve ter premoremo tudi akademsko držo, da jih zagovarjamo – pa čeprav to kdaj kaki pomembni osebi ni všeč in smo zato kratkoročno izpostavljeni kaki neprijetni posledici.

***

Akad. prof. dr. Marko Snoj, podpredsednik SAZU za humanistične, družboslovne in umetnostne vede

Akad. prof. dr. Andreja Žele, predsednica Komisije za slovenski jezik v javnosti pri SAZU