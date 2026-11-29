Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor. Janez Kopač je v članku prikazal katastrofalne razmere, ki bodo prizadele Slovenijo (in Slovence), če bo prišlo do te investicije. Tako fizične kot tudi finančne. Mimogrede: Slovenija je zelo zatišna dežela in na vetrno energijo kot OVE skoraj ni računati. V članku manjkajo izkušnje iz ZDA, kjer je v uporabi nekaj tisoč podatkovnih centrov in številne načrtujejo podjetja za umetno inteligenco (UI). Kaj pravijo sosedje teh centrov: 1. Enormna poraba električne energije. Večkrat zmanjka toka in cene so nenormalno visoke. Potrebno je dodatno omrežje in/ali generatorji. 2. Problem je z vodo, ki je potrebna za hlajenje centrov. Voda je mnogokrat umazana in ni pitna. 3. Hrup ...