Rastko Močnik je v svojem prispevku 7. marca zapisal, da je Delov komentator Novica Mihajlović v svojem prispevku 9. februarja »podomačil« nam tujo politiko Macrona, Merza in pakta Nato. Močnik tudi pravi, da so v nasprotju s tem vse v javnosti večkrat objavljene analize in sklepi poznavalca Uroša Lipuščka, ko gre za Ukrajino, izvorno domači, saj da so delo Lipuščkovega intelekta. Pa so res? In kako si razlagati Močnikovo trditev, da je politika EU in politika Nata nam tuja politika? Smo Slovenci res ravnali narobe, ko smo referendumsko podprli naše članstvo v zvezi demokratičnih držav, ki jih, nekatere od njih, trenutno vodita Macron in Merz? Smo ravnali narobe, ko smo podprli naše članstvo v Natu? Nam je mogoče res bližje politika ruskega imperializma, kot bi sklepali iz prispevkov obeh, Lipuščka in Močnika?

Pa poglejmo, kako izvorni so domnevno domače analize in sklepi Lipuščka, poglejmo, kako izvoren je njegov način interpretacije najpomembnejših dejstev. Lipušček gotovo ve, da si »militantne« države Nata nikoli niso s silo priključile tujega ozemlja. Prav tako zanesljivo ve, da je bila vsaka širitev Nata odobrena, zaželena in zaprošena s strani demokratično izvoljenega državnega vodstva dotične države ali pa celo izglasovana na referendumu. Tako je bilo na Švedskem, Finskem pa tudi v Sloveniji. Lipušček, po mnenju Rastka Močnika velik strokovnjak za mednarodne odnose, tudi zanesljivo ve, da Nato dosledno spoštuje načelo nespremenljivosti državnih meja v Evropi. Pa tudi to bi moral vedeti, da ravnanja današnjih in preminulih diktatorjev posnemajo ideje izvornega fašista Mussolinija. Vsi fašisti so si izmišljali različne razlage o ogroženosti njihove lastne države, vsi so si izmišljevali razloge za nujnost prilaščanja ozemelj sosednjih držav. Hitlerja so ogrožali Židje, motilo ga je zatiranje Nemcev v Čehoslovaški, motila ga je ogroženost Nemcev v naši Štajerski. Hitler je zato popravil nemško mejo, premaknil jo je do Ljubljane, do reke Save in do Triglava.

V današnjih časih naj bi Putina ogrožal militantni Nato, skrbelo naj bi ga tudi za ruske manjšine v sosednjih državah. Tako kot nekoč Hitler naj bi si tudi Putin le želel popraviti krivične meje, kar bi po razlagah Lipuščka in Močnika morali razumeti. Tudi nekoč so mnogi imeli razumevanje do Hitlerjevih dejanj, imeli so se za mirovnike, vendar jih po zmagi »militantnih« zaveznikov imamo za kolaborante. Poprava krivic naj bi torej bila edini razlog, da je Putin z vojsko zasedel dele Gruzije, Moldavije in Ukrajine, Nato naj bi ga tako rekoč prisilil v to. Da je vojno začel Putin, je nesporno dejstvo, to vesta oba, Močnik in Lipušček. Vendar pa nam, kadar Lipušček piše o vojni v Ukrajini, identično politiko obeh agresorjev, Hitlerja in Putina, prikriva, tega nikoli ne izpostavi, pa bi moral. Vendar ima za to svoje razloge, ti so dovolj očitni, očitni so tudi brez objave analize inštituta Trivelis. Načini oblikovanja prispevkov, poudarki, prikrivanja ter analize in sklepi niso izvorno njegovi, niti niso domači, še najmanj pa so slovenski, gre le za povzemanje metod, ki so jih oblikovali bolj znani predhodniki. Začetnik fašizma in začetnik fašističnega zavajanja javnosti je bil Mussolini, način oblikovanja sklepov in analiz pa je izmojstril Goebbels. Mojstrsko je nemško javnost prepričal, da jih ogrožajo Židje, Slovani in komunisti, pred javnostjo je tudi prikrival dejstvo, da v koncentracijskih taboriščih pobijajo milijone. Pomembni ruski vohun, ki so ga prijeli pri nas, je posedoval ogromne količine denarja, gotovine, ki jo je med drugim uporabljal za financiranje avtorjev proruske propagande v javnih občilih različnih evropskih držav, gotovo tudi v Sloveniji. Pisci, kot je Delov komentator, zanesljivo niso med prejemniki tega denarja.

***

Peter Brodarič, Novo mesto.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.