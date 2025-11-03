Dramo bi lahko preuredili v najlepšo knjigarno na svetu

El Ateneo Grand Splendid je knjigarna v Buenos Airesu, ki jo je National Geographic leta 2019 razglasil za najlepšo knjigarno na svetu.

Gre za bivšo zgradbo gledališča, ki je bilo zgrajeno davnega leta 1919. Ko je stavba postala pretesna, slabo dostopna z avtomobili, brez možnosti parkiranja ali celo le ustavljanja (ob Aveniji Santa Fe), so jo prodali ter zgradili novo gledališče na drugi lokaciji.

Gledališče pa je ohranilo svojo kulturno vlogo, ker so v njem uredili izjemno knjigarno: na bivšem odru je celo kavarna, kjer obiskovalci ob kavi lahko berejo pravkar kupljene knjige.

Bi tudi našo Dramo lahko preuredili v najlepšo knjigarno v Evropi?

***

dr. Mitja Novak, Ljubljana.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.