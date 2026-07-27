Drevoredi v Ljubljani

Ljubljana se pregreva in lahko pričakujemo, da bodo temperature zraka sčasoma še višje, neurja z obilico padavin pa pogostejša. Zato bi bilo smiselno na mnogih mestnih ulicah namesto parkirišč ob pločnikih zasaditi drevorede. To bi lahko naredili tako, da ob pločnikih skopljejo globoke jame, vanje najprej nasujejo grobi gramoz, ki bi služil kot ponikovalnica padavinskih vod, na vrhu pa po sodobnih tehnikah nasujejo zemljo in zasadijo primerna drevesa, mednje pa grmičevje. Drevesa s krošnjami preprečujejo pregrevanje tal in hladijo okolico z izhlapevanjem vode iz listja. FOTO: Jure Eržen Drevesa s krošnjami preprečujejo pregrevanje tal in hladijo okolico z izhlapevanjem vode iz listja. Tako bi z zmanjšanjem tlakovane površine cest zmanjšali še obremenitev odtokov v hudih nalivih. Skozi ...