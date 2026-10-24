Drugačna vizija OZN oziroma vzgoje in izobraževanja

Organizacija združenih narodov (OZN) je zaradi spremenjenih mednarodnih razmer tudi sama pred velikimi spremembami. Danes nekatere velesile s svojim samovoljnim delovanjem ogrožajo temelje mednarodne ureditve in kršijo mednarodne dokumente, kot je sporazum o OZN in splošna deklaracija o človekovih pravicah. Omejeno je tudi delovanje cele vrste pomembnih mednarodnih ustanov, kot so Unesco, Unicef, Unra itd. Ogroženo je preživetje tako mednarodne pravne ureditve kot OZN. Pri tem sodelujejo tako evropski kot naši vodilni politiki s hujskanjem, oboroževanjem in napovedovanjem nove (svetovne) vojne. O vprašanju nepravične zastopanosti držav in kontinentov v OZN, veta velesil v varnostnem svetu, pretirani birokratizaciji, nezadostnem financiranju itd. je bilo že mnogo napisanega. Manjkajo pa ...