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Takoj po poplavi se je vedelo, da se mora območje Letuške gmajne seliti na vrat na nos na tako imenovani Rakovnik, in to brez vsake strokovne presoje. To je bila očitno le želja ali bolje ukaz župana Braslovč Tomaža Žoharja, ki je z idejo navdušil tedanjo vlado. Ta je imenovala strokovne skupine, ki so odločile, da se mora seliti kar celotno območje na levem bregu, čeprav je bila to edina večja poplava v zadnjih 50 letih.

Pri presoji, zakaj in kam seliti približno 150 hiš, so sodelovali taisti »strokovnjaki«, ki že po poplavi leta 1991 niso naredili nič za povečanje poplavne varnosti, od čiščenja struge in utrjevanja ter čiščenja brežin do ponovnega postavljanja jezovnih pregrad, ki jih je bilo po mnenju poznavalcev včasih okoli 110 v celotnem toku struge.

Koncesionarji, ki bi morali urejati strugo Savinje in pritokov, ter ustrezne nadzorne službe niso naredili nič v primerjavi z delom enakih služb pred letom 1990. Kakšen nadzor pa imajo sedanje odgovorne službe na poplavljenem območju, se sprašujemo poznavalci in krajani, ki se vozimo ob strugi. Pred Mozirjem se tik ob Savinji gradi nov velik gradbeni kompleks, v Letuški gmajni so ob Paki zrasle nove zasebne hiše, hkrati pa se podirajo hiše, ki niso bile ogrožene oziroma le minimalno poplavljene ter smo jih lastniki sanirali na lastne stroške.

Cenitve hiš, predvidenih za podiranje, so bile izvedene nestrokovno, cenitve zemljine površine pa katastrofalno, tako da je, na primer, ocena kvadratnega metra parcele po cenitvi vredna okoli 38 evrov, dejanska prodajna cena stanovanjske parcele pa od 180 do 200 evrov za kvadratni meter. Od države oziroma občine smo dobili minimalne odškodnine, pod 5000 evri, vse ostalo pa le od zavarovalnice v primeru zavarovanja proti poplavi.

Cenitev škode (AJDA) je bila izvedena brez lastne prisotnosti in brez ogleda notranjosti hiše, popolnoma na pamet, seveda pa tudi tistega denarja še noben oškodovanec ni prejel, ker se čaka, da hiše zapustimo, kar pa nas okrog 25 krajanov noče, zato smo najeli pravno varstvo.

Od cenitve hiš v juliju leta 2023 so pretekla že štiri leta, pa še ni bilo izvedene nobene valorizacije, čeprav je letna inflacija najmanj osemodstotna. Na območju porušenih hiš so degradirane parcele, podobne zasutim gramoznicam, kjer raste, kar hoče, odlagajo se tudi odpadki ter odslužena vozila. Država in pristojne občine so dolžne vzdrževati te površine v stanju urejenega travnika.

S tem v zvezi bomo sprožili pravne postopke, če se zadeve ne uredijo. Od pristojnih organov smo pričakovali, da bodo nemarnosti in nestrokovnosti koncesionarjev in nadzornih organov, ki so opustili nadzor nad strugo Savinje in pritokov, ustrezno raziskane in kaznovane, očitno pa se bo vse pometlo pod preprogo.

Brez imenovanja konkretnih služb ter odgovornih oseb s konkretnimi imeni in naslovi se bo anarhija nadaljevala.

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Matjaž Cerovac, univ. dipl. inž. rud. in geot. Letuš Za Cankarjev

Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor.