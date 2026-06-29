Državne proslave niso last politikov, ampak vseh državljanov.

Kaj pa, če bi na državni proslavi spregovorili medicinska sestra, delavec, gasilec, učiteljica, upokojenec ali mlad človek? Nekdo, ki vsak dan živi realnost Slovenije in ne političnih kabinetov.

Praznujemo državo, ne politike. Zato bi moral na odru dobiti glas tudi narod – tisti, ki ustvarja, dela, plačuje davke in gradi skupnost.

Čas je, da se na državnih proslavah sliši glas ljudi, ne le glas oblasti.

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Blanka Prezelj, Maribor.

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