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    Dvojna merila

    Od državljanov se pričakuje, da spoštujejo pravila, poslanci bi morali nositi približno enako mero odgovornosti, vendar je ne.
    Poslancem ni treba izpolnjevati posebnega izobrazbenega pogoja, da bi lahko opravljali funkcijo, prav tako splošna nekaznovanost ni pogoj za kandidaturo. FOTO: Črt Piksi
    Galerija
    Poslancem ni treba izpolnjevati posebnega izobrazbenega pogoja, da bi lahko opravljali funkcijo, prav tako splošna nekaznovanost ni pogoj za kandidaturo. FOTO: Črt Piksi
    Branka Timošenko
    2. 11. 2026 | 06:00
    5:36
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    Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor.

    Za navadne državljane veljajo pravila, ki jih morajo spoštovati. Za njihovo kršitev odgovarjajo, za svoje delo nosijo posledice. Kaj pa tisti, ki zakone sprejemajo, odločajo o usodi države in v imenu državljanov izvajajo oblast?

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    Poslancem ni treba izpolnjevati posebnega izobrazbenega pogoja, da bi lahko opravljali funkcijo, prav tako splošna nekaznovanost ni pogoj za kandidaturo. To samo po sebi še ne pomeni, da človek brez formalne izobrazbe ali z določeno preteklostjo ne more biti dober predstavnik ljudstva. Toda če od ljudi pričakujemo strokovnost, odgovornost in spoštovanje pravil, je upravičeno vprašanje, kakšne standarde pričakujemo od tistih, ki ta pravila določajo drugim.

    Poslanec ne bi smel biti manj odgovoren samo zato, ker ima politično moč. Poslanska imuniteta je ustavna varovalka za neodvisno opravljanje funkcije, ne pa splošno dovoljenje za neodgovornost. Vendar je politična odgovornost nekaj drugega kot kazenska. Tudi ravnanje, ki ni kaznivo, je lahko neetično, neodgovorno ali v nasprotju z zaupanjem, ki ga je poslanec prejel od volivcev.

    Ustava v 3. členu določa, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo. Izvršuje jo neposredno in z volitvami. Toda kaj se zgodi, ko državljani oddajo glasove? Poslanci po 82. členu ustave niso vezani na navodila volivcev, temveč predstavljajo vse ljudstvo. To je temelj predstavniške demokracije, vendar ima tudi drugo plat: državljani poslanca med mandatom ne morejo odpoklicati zgolj zato, ker je izgubil njihovo zaupanje ali ravna v nasprotju z njihovimi pričakovanji.

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    Volivci tako za nekaj let podelijo politično moč, neposrednih možnosti za njen preklic pa nimajo. Strankarsko vodstvo ima pri usmerjanju političnega delovanja pogosto večji dejanski vpliv kot posamezni volivec. Poslanec bi moral odgovarjati ljudem, ki jih predstavlja, toda v praksi se postavlja vprašanje, ali pri odločanju prevladajo javni interes, lastna presoja in vsebina predloga ali strankarska disciplina.

    To vprašanje je še posebej pomembno pri odločitvah, ki zadevajo položaj Slovenije v svetu. Državljani imajo omejen neposreden vpliv na zunanjepolitične usmeritve, odnose z drugimi državami in odločitve, ki lahko nosijo tudi moralne posledice. Pri zakonih o ratifikaciji mednarodnih pogodb zakonodajni referendum ni dopusten. Zato je toliko pomembneje, da oblast svoje odločitve jasno utemelji, jih javno zagovarja in prevzame politično odgovornost zanje. Volitve vsakih nekaj let ne morejo nadomestiti stalne dolžnosti pojasnjevanja odločitev javnosti.

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    Podobno velja za povolilna povezovanja. Državljani volijo na podlagi programov, obljub in pričakovanj, po volitvah pa se lahko stranke povežejo v koalicije, katerih politična usmeritev ni nujno takšna, kot so jo volivci pričakovali. Takšna povezovanja so del parlamentarnega sistema, vendar zakonitost političnega dogovora še ne pomeni, da je vsaka odločitev tudi vsebinsko prepričljiva ali da odraža pričakovanja volivcev.

    Tudi referendum, ki naj bi bil izraz neposredne demokracije, lahko postane orodje strankarskega obračunavanja. Namesto da bi se državljani seznanili z vsebino zakona, njegovimi posledicami in argumenti za ali proti, se jih nagovarja predvsem, naj podprejo ali zavrnejo določeno politično stran. V takšnem primeru referendum ne krepi premišljenega odločanja, ampak poglablja politično razdeljenost.

    Dvojna merila se torej ne kažejo le v tem, da imajo poslanci drugačen pravni položaj od drugih državljanov. Kažejo se tudi v razmerju med močjo in odgovornostjo. Od državljanov se pričakuje, da spoštujejo pravila in sprejemajo posledice svojih ravnanj. Od izvoljenih predstavnikov pa bi morali pričakovati najmanj enako mero odgovornosti, integritete in spoštovanja javnega interesa.

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    Demokracija ne pomeni, da državljani oblast podelijo in nato molčijo do naslednjih volitev. Pomeni tudi, da oblast svoje odločitve utemeljuje, posluša javnost in se zaveda, komu je odgovorna.

    Če oblast po ustavi pripada ljudstvu, potem to ne sme ostati zgolj lepo zapisano načelo. Vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je preprosto: ali so naši politični predstavniki še vedno predvsem predstavniki državljanov ali pa je sistem v praksi postal predvsem sistem odgovornosti do lastnih strank in političnih interesov?

    ***

    Branka Timošenko, Maribor

    Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor.

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