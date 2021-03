Na plebiscitu nisem glasoval za takšno politiko

Z zanimanjem sem 24. februarja zvečer prisluhnil pogovoru predsednika države in novinarke RTV Slovenija. Ponovil je letos že dostikrat izrečeno misel in nagovor opozicijskim voditeljem, da se je treba poenotiti v »boju – vojni« zoper covid-19 in prihajajočimi političnimi izzivi pod vodstvom sedanje vlade in njenega predsednika. Vsaj tako sem ga razumel.



Dejstvo je: Janez Janša (JJ) in SDS s svojimi partnerji sta povozila neenotno, preslabo organizirano tako imenovano levo opcijo v politiki. Tej opciji se poznata pomanjkljivo znanje in luknjičav zgodovinski spomin. Znanje ostalih deležnikov v politiki ni nič boljše, le več podpore imajo pri stricih iz ozadja ne glede na to, ali so v krilih ali hlačah. Imajo veliko prednost. Medijsko sceno so razglasili za levičarsko in skrajno levičarsko, češ da sploh ne pridejo do veljave. (Vsak dan so bolj v ospredju novic, kot je bil Tito, če se ni dogajalo kaj posebnega.) Nikoli ne omenjajo odločne podpore medijev, ki jih podpirajo z vsemi silami. Narod to sprejema, ker pozablja na medije s silno podporo desni opciji. Nove TV 24 ne bi niti omenil, ker je tudi predsednik države ne omenja kot trdnega jedra negativizma.



Ne razumem razumnikov v Sloveniji, da se takemu stanju ne uprejo na vseh ravneh. V čem je jedro težav? Po mojem mnenju v organiziranosti države. Mi imamo državo s centralnoplanskim sistemom vladanja (v nadaljevanju CPS). Niti v socializmu niso bile vzhodnoevropske države s CPS boljše od samoupravne »Juge«. Zadnji kadrovski cunami v Sloveniji eksplicitno potrjuje, da imamo centralnoplanski sistem vodenja države. Nepregledna birokracija samo omogoča delovanje tega sistema pod krinko demokratičnosti. Nad vodo nas drži kapitalizem v žlahtnem pomenu besede, kapitalizem, ki je omogočil čudovitim posameznikom preskok v sfero ustvarjalnosti in inovativnosti, vse podprto z znanjem, ki ga ni zaznati pri vodenju države.



Naj zaključim. Predsednik države se je zoperstavil nesramnim in tudi normalno kritičnim napadom na JJ in SDS & coo. Izenačil je kritiko ter zmerjanje in laži. Vzel je v bran zmagovito koalicijo. Ne spomnim se, da bi predsednik države enkrat samkrat vzel v bran svojega starejšega kolega, nekdanjega predsednika države g. Milana Kučana, pred vsem zmerljivkami, smešenji, podtikanji, lažmi, ki so se razširili kot splošno in sprejemljivo merilo za obravnavanje levo usmerjenih ljudi. Prvič nisem zasledil (razen dveh ali treh glasov SDS-ovih poslancev) obtoževanja MK za vse v zvezi s C19. Do sedaj je bil vedno kriv za vse.



Potrebujemo novo republiko brez CPS. Brez centralnoplanskega uveljavljanja volje vsakokratnih vladarjev. Zlasti v gospodarstvu, ki ga že 30 let hromijo. Potrebujemo vodstvo ljudi z znanjem, poštenjem in lastno integriteto, s sposobnostjo sodelovanja z nami državljani. Na plebiscitu nisem glasoval za nedemokratično centralnoplansko-birokratsko kradljivo kapitalistično državo. Prepričan sem, da tudi 90 odstotkov od vseh drugih, ki so tako kot jaz glasovali za, ni glasovalo za nepošteno državo.



Po tridesetih letih samostojne države je čas, da se umakne nesposobne voditelje z diktatorskimi težnjami in njihove podrepnike. Ali se boste prebudili vlagatelji neuspešnih interpelacij in boste jalovo delo zamenjali s pripravami na volitve? Tu naj vam bo JJ in SDS za zgled. Ne pri nesramnostih.



